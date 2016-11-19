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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Наполи
Удинезе - Наполи: обзор матча 19 ноября 2016
Удинезе
19.11.2016, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
59'
С. Перица
47'
Л. Инсинье
57'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Наполи
88'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Д. Сапата
81'
79'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Л. Инсинье
Замена
Я. Янкто
️️️️
С. Кумс
75'
Желтая карточка
Фелипе
74'
72'
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Гамшик
ГОЛ! 1:2!
С. Перица
Пас отдал
С. Кумс
59'
57'
ГОЛ! 0:2!
Л. Инсинье
Замена
С. Перица
️️️️
Ридер
53'
47'
ГОЛ! 0:1!
Л. Инсинье
Пас отдал
Х. Кальехон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
5
Данило
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
42
Секо Фофана
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
77
Сирил Теро
ЛФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Ридер
РФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
23
Файкал Реррас
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
3-2-3-3
1
Карнезис
13
Ваге
27
Фелипе
26
Маккена
5
Данило
30
Видмер
42
Фофана
24
Кумс
7
Агьеманг-Баду
77
Теро
91
Сапата
10
Ридер
4-1-2-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
21
Кирикеш
3
Кулибали
13
Гулам
24
Диавара
25
Аллан
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
24
Кумс
21
Янкто
21
Янкто
24
Кумс
91
Сапата
7
Де Пауль
7
Де Пауль
91
Сапата
10
Ридер
18
Перица
18
Перица
10
Ридер
10
Инсинье
15
Джаккерини
15
Джаккерини
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
10
Мертенс
17
Гамшик
7
Зелински
7
Зелински
17
Гамшик
Остались в запасе
Удинезе
Наполи
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
23
Файкал Реррас
ЦЗ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
23
Файкал Реррас
ЦЗ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Удинезе - Наполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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