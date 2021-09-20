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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Наполи
Удинезе - Наполи: обзор матча 20 сентября 2021
Удинезе
20.09.2021, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 4
Завершен
Наполи
24'
В. Осимхен
35'
А. Ррахмани
52'
К. Кулибали
84'
И. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Наполи
86'
Замена
А. Дзаноли
️️️️
М. Руй
Замена
Б. Соппи
️️️️
Н. Молина
85'
84'
ГОЛ! 0:4!
И. Лосано
Пас отдал
М. Руй
82'
Желтая карточка
М. Руй
81'
Замена
А. Петанья
️️️️
В. Осимхен
81'
Замена
А. Унас
️️️️
Ф. Руис
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Т. Арслан
72'
Замена
М. Зеегелар
️️️️
Й. Стригер Ларсен
72'
71'
Замена
П. Зелински
️️️️
Л. Инсинье
71'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
Желтая карточка
Н. Молина
66'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Р. Перейра
64'
Замена
Бету
️️️️
Ж. Деулофеу
64'
Желтая карточка
Самир
56'
52'
ГОЛ! 0:3!
К. Кулибали
Пас отдал
Ф. Руис
35'
ГОЛ! 0:2!
А. Ррахмани
Пас отдал
К. Кулибали
24'
ГОЛ! 0:1!
В. Осимхен
Пас отдал
Л. Инсинье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
69
Симоне Янези
ЦФ
23
Бету
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
50
Бекао
17
Нуйтинк
33
Самир
20
Молина
15
Уолес
17
Стригер Ларсен
30
Арслан
37
Перейра
23
Пуссетто
10
Деулофеу
4-2-3-1
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Кулибали
6
Мариу Руй
99
Ангисса
8
Руис
21
Политано
99
Эльмас
10
Инсинье
45
Осимхен
17
Стригер Ларсен
4
Зеегелар
4
Зеегелар
17
Стригер Ларсен
20
Молина
2
Соппи
2
Соппи
20
Молина
37
Перейра
17
Макенго
17
Макенго
37
Перейра
30
Арслан
10
Самарджич
10
Самарджич
30
Арслан
10
Деулофеу
23
Бету
23
Бету
10
Деулофеу
6
Мариу Руй
59
Дзаноли
59
Дзаноли
6
Мариу Руй
10
Инсинье
20
Зелински
20
Зелински
10
Инсинье
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
8
Руис
96
Унас
96
Унас
8
Руис
45
Осимхен
37
Петанья
37
Петанья
45
Осимхен
Остались в запасе
Удинезе
Наполи
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
69
Симоне Янези
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
1
Алекс Мерет
ВР
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
69
Симоне Янези
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Удинезе - Наполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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