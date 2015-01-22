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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Удинезе
Наполи - Удинезе: обзор матча 22 января 2015
Наполи
22.01.2015, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Удинезе
64'
Жоржиньо (П)
99'
М. Гамшик
58'
С. Теро
103'
П. Коне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Наполи - Удинезе
ГОЛ!
Г. Игуаин
5:4
Пенальти не реализован!
Аллан
ГОЛ!
М. Гамшик
4:4
ГОЛ!
Данило
3:4
ГОЛ!
Д. Место
3:3
ГОЛ!
П. Коне
2:3
ГОЛ!
Жоржиньо
2:2
ГОЛ!
Гильерме
1:2
ГОЛ!
Д. Де Гузман
1:1
ГОЛ!
Б. Фернандеш
0:1
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Д. Сапата
110'
103'
ГОЛ! 2:2!
П. Коне
Пас отдал
Гильерме
ГОЛ! 2:1!
М. Гамшик
99'
Желтая карточка
И. Стринич
96'
Желтая карточка
Д. Место
93'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
М. Габбиадини
83'
75'
Замена
Гильерме
️️️️
М. Хальберг
72'
Замена
П. Коне
️️️️
Н. Жаади
72'
Замена
Р. Агирре
️️️️
С. Теро
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
В. Гаргано
71'
Желтая карточка
Жоржиньо
69'
66'
Вторая желтая
С. Видмер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Жоржиньо
64'
62'
Желтая карточка
Т. Арто
58'
ГОЛ! 0:1!
С. Теро
Пас отдал
Б. Фернандеш
43'
Желтая карточка
С. Видмер
28'
Желтая карточка
С. Теро
Пенальти не реализован!
Д. Мертенс
4'
3'
Желтая карточка
Г. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
23
Иван Стринич
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Вальтер Гаргано
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
21
Жоржиньо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Набиль Жаади
ОП
25
Аллан
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Иван Пирис
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
39
Антонио Вутов
ЦП
16
Жадсон
ЦП
8
Гильерме
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
4-1-2-3
21
Андухар
23
Стринич
3
Энрике
3
Бритос
27
Место
5
Гаргано
17
Гамшик
21
Жоржиньо
10
Мертенс
11
Габбиадини
91
Сапата
3-3-2-1-1
1
Скуффет
26
Паскуале
5
Данило
28
Арто
30
Видмер
7
Жаади
11
Силва
5
Хальберг
25
Аллан
8
Фернандеш
77
Теро
5
Гаргано
18
Де Гузман
18
Де Гузман
5
Гаргано
11
Габбиадини
7
Кальехон
7
Кальехон
11
Габбиадини
91
Сапата
9
Игуаин
9
Игуаин
91
Сапата
5
Хальберг
8
Гильерме
8
Гильерме
5
Хальберг
7
Жаади
33
Коне
33
Коне
7
Жаади
77
Теро
17
Агирре
17
Агирре
77
Теро
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
39
Антонио Вутов
ЦП
16
Жадсон
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Иван Пирис
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
11
Кристиан Маджо
ПП
Остались в запасе
39
Антонио Вутов
ЦП
16
Жадсон
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Иван Пирис
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Наполи - Удинезе
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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