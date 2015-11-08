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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Удинезе
Наполи - Удинезе: обзор матча 08 ноября 2015
Наполи
08.11.2015, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
53'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Удинезе
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
90'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Г. Игуаин
83'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Х. Кальехон
78'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
75'
70'
Замена
А. Аднан
️️️️
М. Итурра
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
68'
58'
Желтая карточка
И. Пирис
57'
Замена
Р. Агирре
️️️️
Б. Фернандеш
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Жоржиньо
53'
52'
Замена
И. Пирис
️️️️
Фелипе
Желтая карточка
К. Кулибали
42'
38'
Желтая карточка
М. Ваге
5'
Желтая карточка
Фелипе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Наполи
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
13
Агостино Камильяно
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
3
Кулибали
39
Альбиоль
4
Хюсай
21
Жоржиньо
25
Аллан
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
4-4-1-1
1
Карнезис
30
Видмер
5
Данило
13
Ваге
27
Фелипе
10
Лоди
16
Итурра
7
Агьеманг-Баду
88
Эденилсон
8
Фернандеш
77
Теро
7
Кальехон
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
7
Кальехон
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
9
Игуаин
11
Габбиадини
11
Габбиадини
9
Игуаин
16
Итурра
6
Аднан
6
Аднан
16
Итурра
27
Фелипе
4
Пирис
4
Пирис
27
Фелипе
8
Фернандеш
17
Агирре
17
Агирре
8
Фернандеш
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Алекс Мерет
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
13
Агостино Камильяно
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
13
Агостино Камильяно
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Наполи - Удинезе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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