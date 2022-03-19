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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Удинезе
Наполи - Удинезе: обзор матча 19 марта 2022
Наполи
19.03.2022, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
52'
В. Осимхен
63'
В. Осимхен
22'
Ж. Деулофеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Удинезе
Желтая карточка
В. Осимхен
90'
+2
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Л. Инсинье
88'
88'
Замена
М. Яяло
️️️️
Р. Перейра
83'
Красная карточка
П. Мари
Замена
А. Дзаноли
️️️️
Д. Ди Лоренцо
78'
76'
Замена
Б. Соппи
️️️️
Н. Молина
76'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Ж. Макенго
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Политано
70'
68'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
Бету
Желтая карточка
А. Ррахмани
65'
ГОЛ! 2:1!
В. Осимхен
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
63'
ГОЛ! 1:1!
В. Осимхен
Пас отдал
М. Руй
52'
50'
Желтая карточка
И. Удогие
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Ф. Руис
46'
45'
+2
Желтая карточка
М. Зеегелар
22'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
Р. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
4-3-2-1
1
Оспина
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Руис
10
Инсинье
21
Политано
45
Осимхен
3-3-1-1-2
16
Сильвестри
4
Зеегелар
50
Бекао
4
Мари
20
Молина
15
Уолес
13
Удогие
17
Макенго
37
Перейра
23
Бету
10
Деулофеу
22
Ди Лоренцо
59
Дзаноли
59
Дзаноли
22
Ди Лоренцо
21
Политано
20
Зелински
20
Зелински
21
Политано
10
Инсинье
99
Эльмас
99
Эльмас
10
Инсинье
8
Руис
10
Мертенс
10
Мертенс
8
Руис
20
Молина
2
Соппи
2
Соппи
20
Молина
37
Перейра
18
Яяло
18
Яяло
37
Перейра
17
Макенго
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Макенго
23
Бету
23
Пуссетто
23
Пуссетто
23
Бету
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Наполи - Удинезе
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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