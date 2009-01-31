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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Удинезе
Наполи - Удинезе: обзор матча 31 января 2009
Наполи
31.01.2009, суббота, 20:15
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 2
Завершен
Удинезе
24'
Э. Лавесси
28'
М. Гамшик
33'
А. Ди Натале (П)
45+1'
Ф. Квальярелла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Удинезе
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
Д. Паскуале
️️️️
Д. Ферронетти
Желтая карточка
Д. Ферронетти
Замена
М. Салайета
️️️️
К. Маджо
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Ди Натале
+1
ГОЛ! 2:2!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
М. Исла
Желтая карточка
А. Лукович
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Ди Натале
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 2:0!
М. Гамшик
Пас отдал
В. Гаргано
ГОЛ! 1:0!
Э. Лавесси
Пас отдал
Х. Денис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Николас Гастон Наварро
ВР
11
Кристиан Маджо
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ПЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
26
Мануэле Блази
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Наполи
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
17
Марсело Салайета
ЦФ
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Кристиан Ободо
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-4-2
1
Наварро
11
Маджо
33
Ринаудо
15
Контини
28
Каннаваро
3
Витале
17
Гамшик
5
Гаргано
26
Блази
22
Лавесси
19
Денис
3-2-3-2
1
Ханданович
22
Исла
25
Сапата
35
Кода
46
Ферронетти
3
Лукович
10
Д'Агостино
88
Инлер
27
Асамоа
27
Квальярелла
10
Ди Натале
11
Маджо
17
Салайета
17
Салайета
11
Маджо
46
Ферронетти
26
Паскуале
26
Паскуале
46
Ферронетти
10
Ди Натале
4
Санчес
4
Санчес
10
Ди Натале
27
Квальярелла
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
27
Квальярелла
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
22
Эмануэле Беларди
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Кристиан Ободо
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Кристиан Ободо
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Наполи - Удинезе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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