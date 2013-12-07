Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Удинезе
Наполи - Удинезе: обзор матча 07 декабря 2013
Наполи
07.12.2013, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 3
Завершен
Удинезе
38'
Г. Пандев
41'
Г. Пандев
71'
Б. Джемаили
45'
Ф. Фернандес (АГ)
70'
Б. Фернандеш
80'
Д. Баста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Удинезе
89'
Желтая карточка
М. Домицци
83'
Замена
Налдо
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
П. Армеро
️️️️
А. Ревейер
81'
80'
Замена
П. Зелински
️️️️
Н. Лопес
80'
ГОЛ! 3:3!
Д. Баста
Замена
В. Бехрами
️️️️
Б. Джемаили
78'
Желтая карточка
Б. Джемаили
75'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Г. Пандев
74'
ГОЛ! 3:2!
Б. Джемаили
71'
70'
ГОЛ! 2:2!
Б. Фернандеш
68'
Замена
Майкосуэл
️️️️
Т. Арто
62'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
Желтая карточка
Г. Пандев
52'
Желтая карточка
Ф. Фернандес
48'
45'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ф. Фернандес
ГОЛ! 2:0!
Г. Пандев
Пас отдал
Г. Игуаин
41'
ГОЛ! 1:0!
Г. Пандев
Пас отдал
Ф. Фернандес
38'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
37
Роберто Перейра
АП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
5
Йосип Радошевич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
14
Франо Млинар
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
3-3-1-3
1
Кабрал
6
Фернандес
39
Альбиоль
15
Ревейер
21
Джемаили
88
Инлер
11
Маджо
10
Инсинье
9
Игуаин
21
Пандев
7
Кальехон
3-2-2-2-1
23
Бркич
28
Арто
6
Домицци
5
Данило
8
Баста
11
Силва
10
Лаццари
25
Аллан
8
Фернандеш
37
Перейра
11
Лопес
15
Ревейер
7
Армеро
7
Армеро
15
Ревейер
21
Джемаили
85
Бехрами
85
Бехрами
21
Джемаили
21
Пандев
10
Мертенс
10
Мертенс
21
Пандев
8
Фернандеш
5
Налдо
5
Налдо
8
Фернандеш
11
Лопес
10
Зелински
10
Зелински
11
Лопес
28
Арто
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
28
Арто
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
25
Бруно Увини
ЦЗ
25
Пепе Рейна
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
16
Жадсон
ЦП
14
Франо Млинар
ЦП
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
25
Пепе Рейна
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
14
Франо Млинар
ЦП
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Наполи - Удинезе
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
Все
Наполи
Удинезе
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+