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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Наполи
Удинезе - Наполи: обзор матча 20 октября 2018
Удинезе
20.10.2018, суббота, 21:30
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 3
Завершен
Наполи
14'
Ф. Руис
82'
Д. Мертенс (П)
86'
М. Рог
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Наполи
86'
ГОЛ! 0:3!
М. Рог
Пас отдал
Д. Мертенс
Замена
М. Ваге
️️️️
Б. Нуйтинк
86'
85'
Замена
М. Рог
️️️️
П. Зелински
82'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Мертенс
Желтая карточка
Н. Опоку
79'
74'
Замена
М. Гамшик
️️️️
А. Милик
Замена
А. Барак
️️️️
В. Бехрами
68'
59'
Желтая карточка
Д. Мертенс
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
57'
56'
Желтая карточка
Аллан
45'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
36'
Желтая карточка
А. Милик
Замена
Н. Опоку
️️️️
У. Троост-Эконг
35'
Желтая карточка
И. Пуссетто
15'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Руис
4'
Замена
Ф. Руис
️️️️
С. Верди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
25
Аллан
ЦП
90
Симоне Верди
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
72
Антонин Барак
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
3-5-1-1
1
Скуффет
5
Троост-Эконг
33
Самир
17
Нуйтинк
17
Стригер Ларсен
85
Бехрами
42
Фофана
8
Мандрагора
7
Де Пауль
23
Пуссетто
15
Ласанья
4-2-1-3
1
Карнезис
4
Хюсай
24
Малку
39
Альбиоль
3
Кулибали
7
Зелински
25
Аллан
90
Верди
7
Кальехон
10
Мертенс
30
Милик
5
Троост-Эконг
3
Опоку
3
Опоку
5
Троост-Эконг
17
Нуйтинк
13
Ваге
13
Ваге
17
Нуйтинк
85
Бехрами
72
Барак
72
Барак
85
Бехрами
30
Милик
17
Гамшик
17
Гамшик
30
Милик
7
Зелински
26
Рог
26
Рог
7
Зелински
90
Верди
8
Руис
8
Руис
90
Верди
Остались в запасе
Удинезе
Наполи
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Удинезе - Наполи
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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