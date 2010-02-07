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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Наполи
Удинезе - Наполи: обзор матча 07 февраля 2010
Удинезе
07.02.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
3 : 1
Завершен
Наполи
7'
А. Ди Натале
90'
А. Ди Натале
90'
А. Ди Натале
21'
К. Маджо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Наполи
ГОЛ! 3:1!
А. Ди Натале
ГОЛ! 2:1!
А. Ди Натале
Желтая карточка
Г. Инлер
Замена
Ф. Лоди
️️️️
К. Асамоа
Желтая карточка
М. Пациенца
Замена
Л. Чигарини
️️️️
М. Гамшик
Замена
А. Геихо
️️️️
С. Пепе
Желтая карточка
Д. Паскуале
Замена
М. Больячино
️️️️
Х. Денис
Замена
П. Саммарко
️️️️
Г. Д'Агостино
Желтая карточка
А. Лукович
Вторая желтая
К. Маджо
Желтая карточка
П. Каннаваро
ГОЛ! 1:1!
К. Маджо
Желтая карточка
К. Маджо
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Пенальти не реализован!
А. Ди Натале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
4-4-2
1
Ханданович
26
Паскуале
3
Лукович
35
Кода
22
Исла
27
Асамоа
88
Инлер
10
Д'Агостино
3
Пепе
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
2
Грава
14
Кампаньяро
11
Маджо
17
Гамшик
24
Пациенца
5
Гаргано
3
Доссена
19
Денис
27
Квальярелла
10
Д'Агостино
23
Саммарко
23
Саммарко
10
Д'Агостино
27
Асамоа
10
Лоди
10
Лоди
27
Асамоа
3
Пепе
19
Геихо
19
Геихо
3
Пепе
17
Гамшик
8
Чигарини
8
Чигарини
17
Гамшик
19
Денис
54
Больячино
54
Больячино
19
Денис
Остались в запасе
Удинезе
Наполи
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
25
Ники Зимлинг
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
25
Ники Зимлинг
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Остались в запасе
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Удинезе - Наполи
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Удинезе Арена
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