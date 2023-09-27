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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Удинезе
Наполи - Удинезе: обзор матча 27 сентября 2023
Наполи
27.09.2023, среда, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
4 : 1
Завершен
Удинезе
19'
П. Зелински (П)
39'
В. Осимхен
74'
Х. Кварацхелия
82'
Д. Симеоне
81'
Л. Самарджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Удинезе
Замена
Д. Распадори
️️️️
Ф. Ангисса
83'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Х. Кварацхелия
83'
ГОЛ! 4:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
Х. Кварацхелия
82'
81'
ГОЛ! 3:1!
Л. Самарджич
Пас отдал
И. Саксесс
ГОЛ! 3:0!
Х. Кварацхелия
74'
72'
Замена
Д. Земура
️️️️
А. Камара
72'
Замена
Р. Перейра
️️️️
З. Ловрич
Замена
Й. Каюсте
️️️️
П. Зелински
71'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
М. Политано
63'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
63'
62'
Желтая карточка
Н. Перес
59'
Замена
Ж. Феррейра
️️️️
Ф. Эбоселе
58'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Уолес
58'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Ф. Товен
ГОЛ! 2:0!
В. Осимхен
Пас отдал
М. Политано
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Зелински
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Удинезе
72
Джоэл Малуза
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
22
Этьен Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
АП
20
Симоне Пафунди
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
5
Эстигард
4
Натан
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
7
Кварацхелия
21
Политано
45
Осимхен
3-3-2-1-1
16
Сильвестри
31
Кристенсен
18
Перес
15
Бийол
2
Эбоселе
15
Уолес
11
Камара
4
Ловрич
22
Пайеро
10
Товен
20
Лукка
20
Зелински
2
Каюсте
2
Каюсте
20
Зелински
7
Кварацхелия
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Кварацхелия
21
Политано
35
Линдстрем
35
Линдстрем
21
Политано
99
Ангисса
18
Распадори
18
Распадори
99
Ангисса
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
2
Эбоселе
13
Феррейра
13
Феррейра
2
Эбоселе
15
Уолес
10
Самарджич
10
Самарджич
15
Уолес
4
Ловрич
37
Перейра
37
Перейра
4
Ловрич
10
Товен
90
Саксесс
90
Саксесс
10
Товен
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
72
Джоэл Малуза
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
11
Марле Аке
ЛВ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
72
Джоэл Малуза
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
11
Марле Аке
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Наполи - Удинезе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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