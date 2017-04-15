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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Удинезе
Наполи - Удинезе: обзор матча 15 апреля 2017
Наполи
15.04.2017, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
3 : 0
Завершен
Удинезе
48'
Д. Мертенс
63'
Аллан
72'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Удинезе
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Гамшик
79'
78'
Замена
Л. Эвангелиста
️️️️
Я. Янкто
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Мертенс
78'
ГОЛ! 3:0!
Х. Кальехон
72'
Замена
М. Рог
️️️️
Аллан
71'
70'
Замена
Ридер
️️️️
С. Теро
ГОЛ! 2:0!
Аллан
63'
52'
Замена
С. Перица
️️️️
Р. Де Пауль
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Жоржиньо
48'
1'
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ПП
77
Сирил Теро
ЛФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Родриго Де Пауль
РФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
39
Альбиоль
23
Стринич
3
Кулибали
4
Хюсай
17
Гамшик
21
Жоржиньо
25
Аллан
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
4-3-3
1
Карнезис
30
Видмер
5
Данило
28
Арто
6
Аднан
7
Агьеманг-Баду
20
Халлфредссон
21
Янкто
7
Де Пауль
91
Сапата
77
Теро
17
Гамшик
7
Зелински
7
Зелински
17
Гамшик
25
Аллан
26
Рог
26
Рог
25
Аллан
10
Мертенс
30
Милик
30
Милик
10
Мертенс
21
Янкто
30
Эвангелиста
30
Эвангелиста
21
Янкто
7
Де Пауль
18
Перица
18
Перица
7
Де Пауль
77
Теро
10
Ридер
10
Ридер
77
Теро
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Наполи - Удинезе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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