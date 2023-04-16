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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Бешикташ
Трабзонспор - Бешикташ: обзор матча 16 апреля 2023
Трабзонспор
16.04.2023, воскресенье, 20:30
Турция. Суперлига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Бешикташ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Бешикташ
88'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
С. Учан
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
М. Гомес
88'
Замена
У. Бозок
️️️️
А. Омюр
88'
Желтая карточка
Э. Эльмали
87'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
74'
Замена
М. Бартра
️️️️
Й. Стригер Ларсен
69'
68'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
А. Максим
68'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Р. Геззаль
60'
Желтая карточка
О. Булут
Замена
Трезеге
️️️️
Б. Перес
56'
42'
Желтая карточка
Р. Сайсс
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
6
Онур Булут
ПП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Энис Барди
АП
97
Юсуф Языджи
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
4
Тюркмен
4
Денсвил
17
Эльмали
33
Перес
6
Сиопис
33
Омюр
9
Бакасетас
8
Маркович
9
Гомес
3-5-1-1
34
Гюнок
29
Сайсс
25
Колли
26
Масуаку
6
Булут
48
Учан
18
Геззаль
44
Максим
83
Фернандеш
27
Редмонд
9
Абубакар
17
Стригер Ларсен
5
Бартра
5
Бартра
17
Стригер Ларсен
9
Гомес
5
Гбамен
5
Гбамен
9
Гомес
33
Перес
7
Трезеге
7
Трезеге
33
Перес
33
Омюр
17
Бозок
17
Бозок
33
Омюр
48
Учан
20
Уйсал
20
Уйсал
48
Учан
18
Геззаль
14
Н'Куду
14
Н'Куду
18
Геззаль
44
Максим
11
Мюлека
11
Мюлека
44
Максим
Остались в запасе
Трабзонспор
Бешикташ
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Энис Барди
АП
97
Юсуф Языджи
АП
Главный тренер
Абдулла Авчи
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Энис Барди
АП
97
Юсуф Языджи
АП
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Трабзонспор - Бешикташ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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