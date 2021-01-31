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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Трабзонспор
Бешикташ - Трабзонспор: обзор матча 31 января 2021
Бешикташ
31.01.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Трабзонспор
30'
В. Абубакар
44'
Ф. Монтеро (АГ)
63'
В. Уго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Трабзонспор
Желтая карточка
А. Льяич
90'
90'
Желтая карточка
Л. Бэйкер
85'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Джанини
85'
Замена
М. Хосейни
️️️️
Э. Нвакаеме
Красная карточка
Д. Токез
77'
Замена
А. Льяич
️️️️
А. Хатчинсон
76'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Р. Геззаль
64'
Замена
Д. Токез
️️️️
Б. Менса
64'
63'
ГОЛ! 1:2!
В. Уго
62'
Замена
Т. Бакасетас
️️️️
Б. Эздемир
45'
+2
Желтая карточка
Э. Ие
44'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Монтеро
40'
Желтая карточка
К. Экубан
Желтая карточка
В. Розье
38'
ГОЛ! 1:0!
В. Абубакар
Пас отдал
Ф. Н'Сакаля
30'
Замена
Ф. Н'Сакаля
️️️️
Р. Йилмаз
14'
4'
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
А. Пармак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
5
Соуза
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
22
Адем Льяич
АП
14
Айдин Хасич
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
14
Hakan Yeşil
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
4-4-2
30
Дестаноглу
33
Йилмаз
21
Вида
3
Монтеро
19
Розье
18
Геззаль
5
Соуза
43
Менса
13
Хатчинсон
9
Ларин
9
Абубакар
4-4-2
1
Чакир
32
Ие
61
Асан
23
Марлон
14
Уго
81
Экубан
3
Эздемир
6
Пармак
8
Флавио
9
Нвакаеме
21
Джанини
33
Йилмаз
21
Н'Сакаля
21
Н'Сакаля
33
Йилмаз
18
Геззаль
14
Н'Куду
14
Н'Куду
18
Геззаль
43
Менса
24
Токез
24
Токез
43
Менса
13
Хатчинсон
22
Льяич
22
Льяич
13
Хатчинсон
9
Нвакаеме
5
Хосейни
5
Хосейни
9
Нвакаеме
6
Пармак
8
Бэйкер
8
Бэйкер
6
Пармак
3
Эздемир
9
Бакасетас
9
Бакасетас
3
Эздемир
21
Джанини
7
Сари
7
Сари
21
Джанини
Остались в запасе
Бешикташ
Трабзонспор
14
Айдин Хасич
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
14
Hakan Yeşil
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
14
Айдин Хасич
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
Остались в запасе
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
14
Hakan Yeşil
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Бешикташ - Трабзонспор
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
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