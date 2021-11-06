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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Трабзонспор
Бешикташ - Трабзонспор: обзор матча 06 ноября 2021
Бешикташ
06.11.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Трабзонспор
62'
К. Ларин
45+4'
А. Омюр
90+6'
А. Корнелиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Трабзонспор
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
А. Корнелиус
Пас отдал
Э. Нвакаеме
Замена
К. Караман
️️️️
К. Ларин
88'
Замена
А. Хатчинсон
️️️️
М. Пьянич
84'
Желтая карточка
Д. Вида
83'
82'
Замена
С. Асан
️️️️
Д. Токез
78'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Б. Эздемир
Замена
С. Учан
️️️️
А. Тейшейра
78'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Г. Ялчин
78'
67'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Джанини
66'
Замена
С. Денсвил
️️️️
Х. Тюркмен
ГОЛ! 1:1!
К. Ларин
62'
Желтая карточка
К. Ларин
48'
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
А. Омюр
Пас отдал
М. Гамшик
41'
Желтая карточка
М. Сиопис
39'
Желтая карточка
Д. Токез
31'
Замена
М. Сиопис
️️️️
Т. Бакасетас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
5
Соуза
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-4-1-1
30
Дестаноглу
17
Мерас
21
Вида
23
Велинтон
19
Розье
18
Геззаль
5
Соуза
50
Ялчин
15
Пьянич
11
Тейшейра
9
Ларин
3-1-3-1-2
1
Чакир
4
Тюркмен
14
Уго
16
Трондсен
3
Эздемир
17
Гамшик
33
Омюр
24
Токез
9
Бакасетас
21
Джанини
9
Нвакаеме
15
Пьянич
13
Хатчинсон
13
Хатчинсон
15
Пьянич
50
Ялчин
14
Н'Куду
14
Н'Куду
50
Ялчин
11
Тейшейра
48
Учан
48
Учан
11
Тейшейра
9
Ларин
19
Караман
19
Караман
9
Ларин
4
Тюркмен
4
Денсвил
4
Денсвил
4
Тюркмен
24
Токез
61
Асан
61
Асан
24
Токез
9
Бакасетас
6
Сиопис
6
Сиопис
9
Бакасетас
3
Эздемир
7
Сари
7
Сари
3
Эздемир
21
Джанини
14
Корнелиус
14
Корнелиус
21
Джанини
Остались в запасе
Бешикташ
Трабзонспор
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Бешикташ - Трабзонспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
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