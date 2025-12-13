14 декабря на стадионе «Стэдиум оф Лайт» пройдет матч 16 тура чемпионата Англии, в котором «Сандерленд» примет «Ньюкасл». Команды находятся рядом в таблице и решают схожие задачи, что придает дерби дополнительную интригу. Хозяева уверенно выступают дома, тогда как гости делают ставку на результативную атаку, но регулярно допускают ошибки в обороне.

«Сандерленд»

Команда подходит к туру на 9 месте с 23 очками. Поражение от «Манчестер Сити» стало болезненным, но в целом форма «Сандерленда» остается стабильной. Команда регулярно забивает, однако оборона выглядит уязвимой: пропущенные мячи фиксируются уже в семи турах подряд. Дома коллектив действует смелее и редко уступает соперникам.

«Ньюкасл»

Гости занимают 12 место с 22 очками и находятся в хорошей серии без поражений. «Ньюкасл» отличается высокой результативностью и забивает в каждом матче лиги, но при этом также часто пропускает. Даже на фоне плотного календаря команда сохраняет атакующий темп, что отражается в среднем показателе более двух голов за игру в последних турах.

Факты о командах

«Сандерленд»

Не проигрывает в 6 последних домашних матчах

Забивает в 9 из 11 последних матчей против «Ньюкасла»

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола

Пропускает в 7 турах подряд

«Ньюкасл»

Не проигрывает в 4 последних матчах чемпионата

Забивает в 17 матчах подряд

В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола

Пропускает в 7 последних турах

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Ньюкасл»

С учетом текущей формы команд и их статистики ожидается открытый матч с обилием моментов. «Сандерленд» традиционно силен дома и регулярно забивает этому сопернику, но «Ньюкасл» выглядит острее в атаке и способен навязать высокий темп. Обе команды нестабильны в обороне, что повышает вероятность результативного сценария.

