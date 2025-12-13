Введите ваш ник на сайте
«Сандерленд» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки на матч 14 декабря 2025 с коэффициентом 2

13 декабря 2025 8:00
Сандерленд - Ньюкасл
14 дек. 2025, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

14 декабря на стадионе «Стэдиум оф Лайт» пройдет матч 16 тура чемпионата Англии, в котором «Сандерленд» примет «Ньюкасл». Команды находятся рядом в таблице и решают схожие задачи, что придает дерби дополнительную интригу. Хозяева уверенно выступают дома, тогда как гости делают ставку на результативную атаку, но регулярно допускают ошибки в обороне.

«Сандерленд»

Команда подходит к туру на 9 месте с 23 очками. Поражение от «Манчестер Сити» стало болезненным, но в целом форма «Сандерленда» остается стабильной. Команда регулярно забивает, однако оборона выглядит уязвимой: пропущенные мячи фиксируются уже в семи турах подряд. Дома коллектив действует смелее и редко уступает соперникам.

«Ньюкасл»

Гости занимают 12 место с 22 очками и находятся в хорошей серии без поражений. «Ньюкасл» отличается высокой результативностью и забивает в каждом матче лиги, но при этом также часто пропускает. Даже на фоне плотного календаря команда сохраняет атакующий темп, что отражается в среднем показателе более двух голов за игру в последних турах.

Факты о командах

«Сандерленд»

  • Не проигрывает в 6 последних домашних матчах
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей против «Ньюкасла»
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола
  • Пропускает в 7 турах подряд

«Ньюкасл»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах чемпионата
  • Забивает в 17 матчах подряд
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола
  • Пропускает в 7 последних турах

Личные встречи
41% (7)
35% (6)
24% (4)
22
Забитых мячей
19
1.29
В среднем за матч
1.12
3:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сандерленд
0 : 3
06.01.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ньюкасл
1 : 1
20.03.2016
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
3 : 0
25.10.2015
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Сандерленд
1 : 0
05.04.2015
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ньюкасл
0 : 1
21.12.2014
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Ньюкасл
0 : 3
01.02.2014
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Сандерленд
2 : 1
27.10.2013
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Ньюкасл
0 : 3
14.04.2013
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Сандерленд
1 : 1
21.10.2012
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Ньюкасл
1 : 1
04.03.2012
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Сандерленд
0 : 1
20.08.2011
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Сандерленд
1 : 1
16.01.2011
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Ньюкасл
5 : 1
31.10.2010
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Ньюкасл
1 : 1
01.02.2009
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Сандерленд
2 : 1
25.10.2008
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ньюкасл
2 : 0
20.04.2008
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Сандерленд
1 : 1
10.11.2007
Ньюкасл
Показать все

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Ньюкасл»

С учетом текущей формы команд и их статистики ожидается открытый матч с обилием моментов. «Сандерленд» традиционно силен дома и регулярно забивает этому сопернику, но «Ньюкасл» выглядит острее в атаке и способен навязать высокий темп. Обе команды нестабильны в обороне, что повышает вероятность результативного сценария.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2
  • «Ньюкасл» не проиграет и тотал больше 1.5 – коэффициент 2.05

2.00
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига
