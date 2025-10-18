Введите ваш ник на сайте
«Слуцк» – «Молодечно»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 1.77

18 октября 2025 15:54
Слуцк - Молодечно
19 окт. 2025, воскресенье 13:00 | Беларусь. Высшая лига, 25 тур
В воскресенье, 19 октября, в 25-м туре белорусской Высшей лиги сыграют «Слуцк» и «Молодечно». Матч пройдет в Слуцке, начало – в 13:00 (мск).

«Слуцк»

Команда Александра Гуриновича находится на предпоследней позиции в чемпионате, набрав 17 очков. «Слуцк» добыл 4 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей – 13:37.

Последние результаты «Слуцка» в Высшей лиге:

  • 15.10.25 «Слуцк» – «Неман» – 2:1;
  • 05.10.25 «Ислочь» – «Слуцк» – 0:0;
  • 27.09.25 «Слуцк» – «Витебск» – 0:1.

«Молодечно»

«Молодечно» набрал 10 очков и замыкает таблицу. Подопечные Павла Батюто добыли 3 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 20 поражений, разница мячей – 16:55.

Предыдущие результаты «Молодечно» в Высшей лиге:

  • 04.10.25 «Молодечно» – «Динамо» Мн – 1:3;
  • 28.09.25 «Гомель» – «Молодечно» – 2:1;
  • 19.09.25 «Нафтан» – «Молодечно» – 5:0.

Очные встречи

  • 25.05.25 «Молодечно» – «Слуцк» – 0:1;
  • 08.02.25 «Молодечно» – «Слуцк» – 0:2;
  • 28.08.10 «Молодечно» – «Слуцк» – 2:3;
  • 19.05.10 «Слуцк» – «Молодечно» – 2:0.

Прогноз на матч «Слуцк» – «Молодечно»

У «Слуцка» еще есть шансы остаться в Высшей лиге, а вот «Молодечно» уже мысленно попрощался с элитным дивизионом. Мотивация предопределит исход.

  • Прогноз – П1 с кф. 1.77.
  • Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 6.00.

Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Молодечно Слуцк
