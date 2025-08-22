Введите ваш ник на сайте
«Молодечно» – «Минск»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.80

22 августа 2025 9:21
Молодечно - Минск
23 авг. 2025, суббота 17:00 | Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Минска»
Сделать ставку

23 августа на городском стадионе «Молодечно» состоится матч 19-го тура Высшей лиги между хозяевами и столичным «Минском». Команды подходят к поединку с разным турнирным положением и разной формой: хозяева борются за сохранение прописки, а гости стремятся закрепиться в середине таблицы.

«Молодечно»

Дебютант сезона продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице, имея всего 4 очка после 17 туров. Слабая результативность и проблемы в обороне определяют положение клуба: лучшим бомбардиром является Сергей Усеня с одним голом в 18 матчах. «Молодечно» проиграл три последних матча подряд, в том числе уступил БАТЭ (1:2) и «Славии Мозырь» (0:2). При этом команда забивает в среднем один мяч за игру, но пропускает стабильно – в четырeх последних встречах подряд. В пяти последних играх у коллектива 5 забитых и 6 пропущенных голов, что говорит о том, что команда борется, но всe ещe испытывает серьeзные трудности в атакующей реализации и надeжности в защите.

«Минск»

Столичный клуб идeт в середине таблицы, занимая 8-е место с 27 очками после 18 туров. Команда демонстрирует нестабильность: в прошлом туре «Минск» уступил «Ислочи» 0:1, но до этого выиграл три выездные встречи подряд – у «Витебска» (2:1), «Нафтана» (3:0) и «Молодечно» в апрельском матче сезона. За последние пять игр «Минск» забил 7 голов и пропустил столько же. Лидером в атаке остаeтся Александр Макась, оформивший 6 голов в 17 матчах. В среднем команда забивает 1,4 мяча за игру, но и пропускает столько же. Главной силой «Минска» остаются гостевые матчи, где клуб показывает уверенную игру и трижды подряд уходил с победой.

Факты о командах

«Молодечно»

  • 3 поражения подряд в Высшей лиге
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • 5 забитых и 6 пропущенных голов в 5 последних играх
  • Лучший бомбардир – Сергей Усеня (1 гол)

«Минск»

  • Поражение от «Ислочи» 0:1 в прошлом туре
  • 3 победы подряд в гостях
  • 7 забитых и 7 пропущенных голов в последних 5 играх
  • Александр Макась – лучший бомбардир (6 голов)

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
2
Забитых мячей
3
2
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Минск
3 : 2
13.04.2025
Молодечно

Прогноз на матч «Молодечно» – «Минск»

Форма соперников и статистика указывают на преимущество гостей. «Молодечно» борется, но остаeтся слабейшей командой лиги с минимальной результативностью и большим количеством ошибок в обороне. «Минск» же на выезде чувствует себя уверенно и наверняка постарается использовать слабости соперника. Хозяева способны забить, но их проблемная защита вряд ли выдержит натиск более опытной команды. Наиболее вероятным исходом станет победа гостей с возможным обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Минска» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.05

Рекомендация: ставка на победу «Минска» – коэффициент 1.80

1.80
Победа «Минска»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Минск Молодечно
