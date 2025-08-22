23 августа на городском стадионе «Молодечно» состоится матч 19-го тура Высшей лиги между хозяевами и столичным «Минском». Команды подходят к поединку с разным турнирным положением и разной формой: хозяева борются за сохранение прописки, а гости стремятся закрепиться в середине таблицы.
«Молодечно»
Дебютант сезона продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице, имея всего 4 очка после 17 туров. Слабая результативность и проблемы в обороне определяют положение клуба: лучшим бомбардиром является Сергей Усеня с одним голом в 18 матчах. «Молодечно» проиграл три последних матча подряд, в том числе уступил БАТЭ (1:2) и «Славии Мозырь» (0:2). При этом команда забивает в среднем один мяч за игру, но пропускает стабильно – в четырeх последних встречах подряд. В пяти последних играх у коллектива 5 забитых и 6 пропущенных голов, что говорит о том, что команда борется, но всe ещe испытывает серьeзные трудности в атакующей реализации и надeжности в защите.
«Минск»
Столичный клуб идeт в середине таблицы, занимая 8-е место с 27 очками после 18 туров. Команда демонстрирует нестабильность: в прошлом туре «Минск» уступил «Ислочи» 0:1, но до этого выиграл три выездные встречи подряд – у «Витебска» (2:1), «Нафтана» (3:0) и «Молодечно» в апрельском матче сезона. За последние пять игр «Минск» забил 7 голов и пропустил столько же. Лидером в атаке остаeтся Александр Макась, оформивший 6 голов в 17 матчах. В среднем команда забивает 1,4 мяча за игру, но и пропускает столько же. Главной силой «Минска» остаются гостевые матчи, где клуб показывает уверенную игру и трижды подряд уходил с победой.
Факты о командах
«Молодечно»
- 3 поражения подряд в Высшей лиге
- Пропускает в 4 последних матчах
- 5 забитых и 6 пропущенных голов в 5 последних играх
- Лучший бомбардир – Сергей Усеня (1 гол)
«Минск»
- Поражение от «Ислочи» 0:1 в прошлом туре
- 3 победы подряд в гостях
- 7 забитых и 7 пропущенных голов в последних 5 играх
- Александр Макась – лучший бомбардир (6 голов)
Прогноз на матч «Молодечно» – «Минск»
Форма соперников и статистика указывают на преимущество гостей. «Молодечно» борется, но остаeтся слабейшей командой лиги с минимальной результативностью и большим количеством ошибок в обороне. «Минск» же на выезде чувствует себя уверенно и наверняка постарается использовать слабости соперника. Хозяева способны забить, но их проблемная защита вряд ли выдержит натиск более опытной команды. Наиболее вероятным исходом станет победа гостей с возможным обменом голами.
Рекомендованные ставки
- Победа «Минска» – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – коэффициент 2.05
Рекомендация: ставка на победу «Минска» – коэффициент 1.80