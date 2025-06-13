Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Динамо-Брест», 12-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно» – «Динамо-Брест»