13.06.2025, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Молодечно
Молодечно
4-2-1-3
1
Третяк
17
Кац
14
Коваль
3
Удодов
2
Куткович
29
Самотой
7
Цеслюкевич
11
Власов
23
Монич
8
Будько
15
Вашкевич
3-3-3-1
16
Козакевич
55
Лаврик
33
Рахманов
23
Поляков
17
Коновалов
7
Быков
62
Гордейчук
24
Корцов
2
Рылач
8
Шрамченко
10
Лаптев
23
Монич
20
Лавал
20
Лавал
23
Монич
11
Власов
25
Азерский
25
Азерский
11
Власов
8
Будько
17
17
8
Будько
7
Быков
15
Касараб
15
Касараб
7
Быков
24
Корцов
4
Оладойе
4
Оладойе
24
Корцов
8
Шрамченко
99
Зеньков
99
Зеньков
8
Шрамченко
62
Гордейчук
21
Ковалевич
21
Ковалевич
62
Гордейчук
10
Лаптев
88
Ковалевич
88
Ковалевич
10
Лаптев
Остались в запасе
Молодечно
Динамо-Брест
16
Денис Садовский
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
44
Артем Дылевский
ЦЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
55
Егор Имеряков
ЦП
Главный тренер
Семен Хаткевич
91
Дмитрий Дударь
ВР
18
Никита Степанов
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
44
Артем Дылевский
ЦЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
55
Егор Имеряков
ЦП
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
18
Никита Степанов
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Семен Хаткевич
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Молодечно - Динамо-Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Динамо-Брест», 12-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно» – «Динамо-Брест»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»