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  • «Молодечно» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июня 2025

«Молодечно» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июня 2025

13 июня 2025, 17:50
Молодечно
13.06.2025, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Динамо-Брест
61' Е. Корцов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молодечно
1
Данила Третяк
ВР
17
Артур Кац
ЛЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
3
Илья Удодов
ЦЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
29
Максим Самотой
ЦП
7
Павел Цеслюкевич
ПП
11
Артем Власов
ПВ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
23
Игорь Монич
ЦФ
Главный тренер
Семен Хаткевич
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
24
Егор Корцов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Молодечно
16
Денис Садовский
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
44
Артем Дылевский
ЦЗ
20
Абдулазиз Лавал
ОП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
55
Егор Имеряков
ЦП
25
Евгений Азерский
ЦФ
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
18
Никита Степанов
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
42
Никита Бурак
ЛВ
4
Адевале Оладойе
ОП
99
Иван Зеньков
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
4-2-1-3
1
Третяк
17
Кац
14
Коваль
3
Удодов
2
Куткович
29
Самотой
7
Цеслюкевич
11
Власов
23
Монич
8
Будько
15
Вашкевич
3-3-3-1
16
Козакевич
55
Лаврик
33
Рахманов
23
Поляков
17
Коновалов
7
Быков
62
Гордейчук
24
Корцов
2
Рылач
8
Шрамченко
10
Лаптев
23
Монич
20
Лавал
20
Лавал
23
Монич
11
Власов
25
Азерский
25
Азерский
11
Власов
8
Будько
17
17
8
Будько
7
Быков
15
Касараб
15
Касараб
7
Быков
24
Корцов
4
Оладойе
4
Оладойе
24
Корцов
8
Шрамченко
99
Зеньков
99
Зеньков
8
Шрамченко
62
Гордейчук
21
Ковалевич
21
Ковалевич
62
Гордейчук
10
Лаптев
88
Ковалевич
88
Ковалевич
10
Лаптев
Остались в запасе
Молодечно
Динамо-Брест
16
Денис Садовский
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
44
Артем Дылевский
ЦЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
55
Егор Имеряков
ЦП
Главный тренер
Семен Хаткевич
91
Дмитрий Дударь
ВР
18
Никита Степанов
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
44
Артем Дылевский
ЦЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
55
Егор Имеряков
ЦП
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
18
Никита Степанов
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Семен Хаткевич
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Молодечно - Динамо-Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Динамо-Брест», 12-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно» – «Динамо-Брест»

«Молодечно» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Молодечно
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