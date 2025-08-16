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  • «БАТЭ» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025

«БАТЭ» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025

16 августа 2025, 12:20
БАТЭ
16.08.2025, суббота, 13:30
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Молодечно
34' Н. Нескоромный 69' Я. Шарль
89' Ж. Ассуму Мба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
7
Александр Свирепа
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
10
Егор Русаков
ЦП
12
Максим Телеш
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
15
Владислав Яцкевич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Молодечно
1
Данила Третяк
ВР
6
Vladislav Belashevich
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
25
Nikita Lysenko
ЦЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
44
Nikita Shelest
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
77
Andrej Đukić
ЦП
20
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Павел Батюто
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
9
Николай Мирский
ЛВ
47
Алесь Сахончик
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
4
Kirill Apanasevich
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Молодечно
12
Павел Охремчук
ВР
43
Oleg Diva
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
23
Алекс Раджабов
ЛВ
55
Егор Имеряков
ЦП
91
Жан-Поль Ассуму Мба
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
11
Артем Власов
ПВ
70
Александр Бутько
ЦФ
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
2-1-5-2
16
Сокол
25
Нескоромный
66
Агеев
7
Свирепа
8
Русенчик
10
Русаков
12
Телеш
6
33
Сотников
15
Яцкевич
77
Каргбо
3-2-3-1-1
1
Третяк
6
14
Коваль
25
27
Усеня
2
Куткович
44
29
Самотой
77
37
Давискиба
20
Сагитов
7
Свирепа
47
Сахончик
47
Сахончик
7
Свирепа
25
Нескоромный
27
Пилецкий
27
Пилецкий
25
Нескоромный
15
Яцкевич
4
4
15
Яцкевич
77
Каргбо
29
Шарль
29
Шарль
77
Каргбо
10
Русаков
11
Гривенев
11
Гривенев
10
Русаков
25
55
Имеряков
55
Имеряков
25
2
Куткович
91
Ассуму Мба
91
Ассуму Мба
2
Куткович
44
11
Власов
11
Власов
44
20
Сагитов
70
Бутько
70
Бутько
20
Сагитов
Остались в запасе
БАТЭ
Молодечно
35
Арсений Скопец
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
Главный тренер
Владимир Невинский
12
Павел Охремчук
ВР
43
Oleg Diva
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
19
Марк Тычко
ЦП
23
Алекс Раджабов
ЛВ
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Главный тренер
Павел Батюто
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
43
Oleg Diva
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
19
Марк Тычко
ЦП
23
Алекс Раджабов
ЛВ
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Главный тренер
Павел Батюто
Статистика матча БАТЭ - Молодечно
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «БАТЭ» против «Молодечно», 18-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «БАТЭ»«Молодечно»

БАТЭ-Молодечно смотреть онлайн 16 августа

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Молодечно БАТЭ
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