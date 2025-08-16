16.08.2025, суббота, 13:30
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
БАТЭ
БАТЭ
2-1-5-2
16
Сокол
25
Нескоромный
66
Агеев
7
Свирепа
8
Русенчик
10
Русаков
12
Телеш
6
33
Сотников
15
Яцкевич
77
Каргбо
3-2-3-1-1
1
Третяк
6
14
Коваль
25
27
Усеня
2
Куткович
44
29
Самотой
77
37
Давискиба
20
Сагитов
7
Свирепа
47
Сахончик
47
Сахончик
7
Свирепа
25
Нескоромный
27
Пилецкий
27
Пилецкий
25
Нескоромный
15
Яцкевич
4
4
15
Яцкевич
77
Каргбо
29
Шарль
29
Шарль
77
Каргбо
10
Русаков
11
Гривенев
11
Гривенев
10
Русаков
25
55
Имеряков
55
Имеряков
25
2
Куткович
91
Ассуму Мба
91
Ассуму Мба
2
Куткович
44
11
Власов
11
Власов
44
20
Сагитов
70
Бутько
70
Бутько
20
Сагитов
Остались в запасе
БАТЭ
Молодечно
35
Арсений Скопец
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
Главный тренер
Владимир Невинский
12
Павел Охремчук
ВР
43
Oleg Diva
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
19
Марк Тычко
ЦП
23
Алекс Раджабов
ЛВ
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Главный тренер
Павел Батюто
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
43
Oleg Diva
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
19
Марк Тычко
ЦП
23
Алекс Раджабов
ЛВ
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Главный тренер
Павел Батюто
Статистика матча БАТЭ - Молодечно
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «БАТЭ» против «Молодечно», 18-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «БАТЭ» – «Молодечно»
- Матч можно посмотреть на канале «sport5.by».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»