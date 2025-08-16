Смотреть прямую трансляцию матча «БАТЭ» против «Молодечно», 18-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «БАТЭ» – «Молодечно»