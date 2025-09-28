28.09.2025, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Гомель
Гомель
3-2-1-4
44
Клещук
16
Заяц
90
Кукушкин
3
Чаговец
19
Силинский
13
Алексиевич
17
Мартинкевич
7
Адеола
11
Антилевский
10
Лаптев
11
Симоненко
3-3-2-2
1
Третяк
27
Усеня
6
14
Коваль
29
Самотой
77
55
Имеряков
23
Раджабов
37
Давискиба
20
Сагитов
70
Бутько
17
Мартинкевич
3
Матвейчик
3
Матвейчик
17
Мартинкевич
11
Антилевский
22
Емельянов
22
Емельянов
11
Антилевский
10
Лаптев
17
Потапенко
17
Потапенко
10
Лаптев
7
Адеола
8
Барсуков
8
Барсуков
7
Адеола
77
25
25
77
20
Сагитов
91
Ассуму Мба
91
Ассуму Мба
20
Сагитов
Остались в запасе
Гомель
Молодечно
56
S. Loskutov
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
Главный тренер
Андрей Горовцов
12
Павел Охремчук
ВР
22
Александр Воронович
ЛЗ
69
Roman Khadzhiev
ЦЗ
3
Илья Удодов
ЦЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
19
Марк Тычко
ЦП
44
Nikita Shelest
ЦП
11
Артем Власов
ПВ
Главный тренер
Павел Батюто
Остались в запасе
56
S. Loskutov
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
22
Александр Воронович
ЛЗ
69
Roman Khadzhiev
ЦЗ
3
Илья Удодов
ЦЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
19
Марк Тычко
ЦП
44
Nikita Shelest
ЦП
11
Артем Власов
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Павел Батюто
Статистика матча Гомель - Молодечно
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Молодечно», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Молодечно»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»