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  • «Гомель» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

«Гомель» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября 2025, 12:50
Гомель
28.09.2025, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Молодечно
23' Т. Симоненко 45+2' Р. Адеола
32' А. Сагитов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
13
Илья Алексиевич
ОП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Молодечно
1
Данила Третяк
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
6
Vladislav Belashevich
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
23
Алекс Раджабов
ЛВ
37
Роман Давискиба
ЛВ
29
Максим Самотой
ЦП
77
Andrej Đukić
ЦП
55
Егор Имеряков
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
20
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Павел Батюто
Гомель
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
56
S. Loskutov
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
7
Nikita Mayorov
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
Молодечно
12
Павел Охремчук
ВР
22
Александр Воронович
ЛЗ
25
Nikita Lysenko
ЦЗ
69
Roman Khadzhiev
ЦЗ
3
Илья Удодов
ЦЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
91
Жан-Поль Ассуму Мба
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
44
Nikita Shelest
ЦП
11
Артем Власов
ПВ
3-2-1-4
44
Клещук
16
Заяц
90
Кукушкин
3
Чаговец
19
Силинский
13
Алексиевич
17
Мартинкевич
7
Адеола
11
Антилевский
10
Лаптев
11
Симоненко
3-3-2-2
1
Третяк
27
Усеня
6
14
Коваль
29
Самотой
77
55
Имеряков
23
Раджабов
37
Давискиба
20
Сагитов
70
Бутько
17
Мартинкевич
3
Матвейчик
3
Матвейчик
17
Мартинкевич
11
Антилевский
22
Емельянов
22
Емельянов
11
Антилевский
10
Лаптев
17
Потапенко
17
Потапенко
10
Лаптев
7
Адеола
8
Барсуков
8
Барсуков
7
Адеола
77
25
25
77
20
Сагитов
91
Ассуму Мба
91
Ассуму Мба
20
Сагитов
Остались в запасе
Гомель
Молодечно
56
S. Loskutov
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
Главный тренер
Андрей Горовцов
12
Павел Охремчук
ВР
22
Александр Воронович
ЛЗ
69
Roman Khadzhiev
ЦЗ
3
Илья Удодов
ЦЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
19
Марк Тычко
ЦП
44
Nikita Shelest
ЦП
11
Артем Власов
ПВ
Главный тренер
Павел Батюто
Остались в запасе
56
S. Loskutov
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
22
Александр Воронович
ЛЗ
69
Roman Khadzhiev
ЦЗ
3
Илья Удодов
ЦЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
19
Марк Тычко
ЦП
44
Nikita Shelest
ЦП
11
Артем Власов
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Павел Батюто
Статистика матча Гомель - Молодечно
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Молодечно», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Молодечно»

«Гомель» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Молодечно Гомель
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