27.06.2025, пятница, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Молодечно
Молодечно
4-2-2-2
1
Третяк
2
Куткович
14
Коваль
3
Удодов
27
Усеня
55
Имеряков
29
Самотой
17
Дуксо
11
Власов
8
Будько
15
Вашкевич
4-4-2
1
Колтыгин
5
Фирсов
2
Тонкевич
77
Богданович
3
Интсоен
7
Левковец
2
Бамба
6
Думбия
8
Масловский
9
10
11
Власов
17
Кац
17
Кац
11
Власов
8
Будько
44
Дылевский
44
Дылевский
8
Будько
17
Дуксо
7
Цеслюкевич
7
Цеслюкевич
17
Дуксо
9
27
Тишко
27
Тишко
9
8
Масловский
78
Яблонский
78
Яблонский
8
Масловский
Остались в запасе
Молодечно
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
20
Абдулазиз Лавал
ОП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Главный тренер
Семен Хаткевич
16
Дмитрий Сай
ВР
19
Максим Азарко
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
21
Rodion Ezhov
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
20
Абдулазиз Лавал
ОП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
19
Максим Азарко
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
21
Rodion Ezhov
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
Главный тренер
Семен Хаткевич
Главный тренер
Сергей Дорохович
Статистика матча Молодечно - Сморгонь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Сморгони», 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июня в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно» – «Сморгонь»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»