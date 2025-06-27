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  • «Молодечно» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2025

«Молодечно» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2025

27 июня 2025, 14:50
Молодечно
27.06.2025, пятница, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Сморгонь
32' М. Дуксо 79' М. Будько
66' С. Думбия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молодечно
1
Данила Третяк
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
3
Илья Удодов
ЦЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
55
Егор Имеряков
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
11
Артем Власов
ПВ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
Главный тренер
Семен Хаткевич
Сморгонь
1
Алексей Колтыгин
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
8
Владимир Масловский
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
6
Секу Думбия
ЦП
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Молодечно
12
Павел Охремчук
ВР
17
Артур Кац
ЛЗ
44
Артем Дылевский
ЦЗ
20
Абдулазиз Лавал
ОП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
7
Павел Цеслюкевич
ПП
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Сморгонь
16
Дмитрий Сай
ВР
19
Максим Азарко
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
21
Rodion Ezhov
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
23
Артем Станкевич
ПВ
4-2-2-2
1
Третяк
2
Куткович
14
Коваль
3
Удодов
27
Усеня
55
Имеряков
29
Самотой
17
Дуксо
11
Власов
8
Будько
15
Вашкевич
4-4-2
1
Колтыгин
5
Фирсов
2
Тонкевич
77
Богданович
3
Интсоен
7
Левковец
2
Бамба
6
Думбия
8
Масловский
9
10
11
Власов
17
Кац
17
Кац
11
Власов
8
Будько
44
Дылевский
44
Дылевский
8
Будько
17
Дуксо
7
Цеслюкевич
7
Цеслюкевич
17
Дуксо
9
27
Тишко
27
Тишко
9
8
Масловский
78
Яблонский
78
Яблонский
8
Масловский
Остались в запасе
Молодечно
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
20
Абдулазиз Лавал
ОП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Главный тренер
Семен Хаткевич
16
Дмитрий Сай
ВР
19
Максим Азарко
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
21
Rodion Ezhov
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
20
Абдулазиз Лавал
ОП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
19
Максим Азарко
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
21
Rodion Ezhov
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
Главный тренер
Семен Хаткевич
Главный тренер
Сергей Дорохович
Статистика матча Молодечно - Сморгонь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Сморгони», 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июня в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно»«Сморгонь»

«Молодечно» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Сморгонь Молодечно
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