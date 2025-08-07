Введите ваш ник на сайте
«Молодечно» – «Славия-Мозырь»: прогноз и ставки на матч 8 августа 2025 с коэффициентом 1.55

07 августа 2025 9:57
Молодечно - Славия-Мозырь
08 авг. 2025, пятница 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 17 тур
1.55
Победа «Славии-Мозырь»
В 17-м туре чемпионата Беларуси встречаются команды с абсолютно разными задачами на сезон. «Молодечно» борется за выживание и замыкает турнирную таблицу, а «Славия-Мозырь» уверенно держится в зоне лидеров. Матч на городском стадионе станет для хозяев серьeзным испытанием, особенно с учeтом стабильной формы гостей.

«Молодечно»

Команда занимает 16-е место, набрав всего 4 очка в 15 матчах. Тем не менее, в последних встречах есть признаки жизни: победа над «Сморгонью» (2:1), ничья со «Слуцком» и успешные выступления в Кубке. За 5 последних матчей «Молодечно» забил 7 мячей (в среднем 1.40 за игру) и столько же пропустил, что говорит о попытках найти баланс.

Однако поражение от «Торпедо-БелАЗ» (1:4) вновь оголило уязвимость в обороне. Лучший бомбардир – Дмитрий Вашкевич с 3 голами за 17 матчей – это скромный показатель, подчeркивающий дефицит креативности в атаке.

«Славия-Мозырь»

«Славия» занимает второе место с 32 очками после 16 туров. Команда не проигрывает уже 8 туров подряд и стабильно забивает: в последних 5 матчах – 14 голов (в среднем 2.80 за игру). Защитная линия также на уровне – только 3 пропущенных мяча за те же 5 матчей.

Форвард Андрей Соловей продолжает демонстрировать отличную форму, став автором 9 мячей в чемпионате. «Славия-Мозырь» уверенно идeт к борьбе за титул и набирает форму к ключевой части сезона.

Факты о командах

«Молодечно»

  • Последнее место: 4 очка в 15 матчах
  • 7 голов в последних 5 играх (в среднем 1.40)
  • 7 пропущенных мячей за те же 5 матчей
  • Только одна победа в последних 5 играх

«Славия-Мозырь»

  • 2-е место: 32 очка после 16 матчей
  • 14 голов за 5 последних игр (в среднем 2.80)
  • Без поражений в 8 матчах лиги
  • Всего 3 пропущенных мяча за 5 игр

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
1
Забитых мячей
6
0.5
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Молодечно
0 : 2
08.08.2025
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Славия-Мозырь
4 : 1
28.03.2025
Молодечно

Прогноз на матч

Разрыв в классе, турнирном положении и текущей форме очевиден. Несмотря на отдельные вспышки активности со стороны «Молодечно», стабильность и атакующая мощь «Славии-Мозырь» позволяют ожидать уверенной победы гостей. Учитывая средние показатели результативности обеих команд, ставка на то, что «Славия» не только победит, но и матч получится результативным – выглядит логичной.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.55
  • Победа «Славии-Мозырь» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.15

1.55
Победа «Славии-Мозырь»
Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Молодечно
