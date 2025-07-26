27 июля на Городском стадионе в Дзержинске пройдет матч 1/8 финала Кубка Беларуси, где местный «Арсенал Дзержинск» встретится с командой «Молодечно». Это будет важный матч для обеих команд, ведь победитель продолжит борьбу за Кубок. Встреча обещает быть напряженной, учитывая текущую форму обеих команд и историю их очных встреч.

«Арсенал Дзержинск»

«Арсенал Дзержинск» подходит к этому матчу после победы над «Лидой» в Кубке Беларуси (1:0). В последних 5 играх команда забила 6 голов, но и пропустила 10. В обороне команда не отличается стабильностью, с пропущенными 2.00 голами в среднем за матч. Однако в атаке они также не изобилуют результативностью, забивая в среднем 1.20 гола за игру.

Несмотря на проблемы в чемпионате, где команда не смогла выиграть в последних матчах, «Арсенал Дзержинск» продемонстрировал свою силу в Кубке Беларуси. Особенно выделяется их игра на домашнем стадионе, где они настроены особенно мотивированно. В последних 3 матчах против «Молодечно» «Арсенал» не пропускал и забивал в каждом из них. С учетом этих факторов можно ожидать, что команда будет стремиться показать свою лучшую игру на домашней арене.

«Молодечно»

«Молодечно» в последнее время тоже не блещет стабильностью. Последний матч в Кубке Беларуси против «Белшины» завершился для них крупной победой 3:0. Однако, несмотря на положительный результат, команда в последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за матч, но и пропускает 1.20 гола. В атаке они смотрятся уверенно, но в обороне также случаются слабости, особенно в матчах против сильных соперников.

Команда забивает в 4 последних матчах, что говорит о хорошей атакующей форме. Однако их защита оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1.20 гола за игру. Молодечно не отличается высокими результатами на выезде, что может сыграть против них в этой встрече.

Факты о командах

«Арсенал Дзержинск»

Победа в 1 из 5 последних матчей Кубка Беларуси

В среднем: 1.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

3 победы в последних 3 матчах против «Молодечно»

Не пропускает в последних 3 матчах против «Молодечно»

«Молодечно»

Победа в 3 из 5 последних матчей Кубка Беларуси

В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 3 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Арсенал Дзержинск» – «Молодечно»

Исходя из текущей формы команд, «Арсенал Дзержинск» имеет небольшое преимущество, особенно учитывая их хорошую статистику в матчах против «Молодечно» в последних встречах. Однако «Молодечно» на выезде может создать проблемы для хозяев. Ожидается, что обе команды будут бороться за выход в следующий раунд, и скорее всего, матч будет открытым, с обменом голами. «Арсенал Дзержинск» в домашних условиях способен зацепить победу, но «Молодечно» тоже будет иметь моменты для того, чтобы забить.

Рекомендованные ставки