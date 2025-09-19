19.09.2025, пятница, 16:30
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Нафтан
Нафтан
4-2-3-1
13
Харитонович
23
Кингу
44
Санников
5
Лебедев
88
Драбатович
52
Кресс
66
Камара
10
Протасов
9
Леонович
11
Пранович
31
Розиев
4-2-3-1
1
Третяк
27
Усеня
6
25
69
29
Самотой
77
11
Власов
37
Давискиба
23
Раджабов
70
Бутько
52
Кресс
7
Колядко
7
Колядко
52
Кресс
9
Леонович
19
19
9
Леонович
66
Камара
4
Суша
4
Суша
66
Камара
11
Пранович
17
Копытич
17
Копытич
11
Пранович
23
Кингу
8
Ермакович
8
Ермакович
23
Кингу
69
3
Удодов
3
Удодов
69
23
Раджабов
91
Ассуму Мба
91
Ассуму Мба
23
Раджабов
77
44
44
77
25
55
Имеряков
55
Имеряков
25
70
Бутько
20
Сагитов
20
Сагитов
70
Бутько
Остались в запасе
Нафтан
Молодечно
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ПЗ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
12
Павел Охремчук
ВР
22
Александр Воронович
ЛЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
19
Марк Тычко
ЦП
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Главный тренер
Павел Батюто
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ПЗ
90
Иван Грудько
ЦФ
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
22
Александр Воронович
ЛЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
19
Марк Тычко
ЦП
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Павел Батюто
Статистика матча Нафтан - Молодечно
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Молодечно», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября в 16:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»