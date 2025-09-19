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  • «Нафтан» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2025

«Нафтан» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2025

19 сентября 2025, 15:20
Нафтан
19.09.2025, пятница, 16:30
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
5 : 0
Завершен
Молодечно
3' К. Леонович 19' Р. Розиев 27' И. Пранович 31' К. Леонович 88' А. Копытич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Мидо Кингу
ЛЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
31
Руслан Розиев
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
11
Игнат Пранович
ПВ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Молодечно
1
Данила Третяк
ВР
69
Roman Khadzhiev
ЦЗ
6
Vladislav Belashevich
ЦЗ
25
Nikita Lysenko
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
23
Алекс Раджабов
ЛВ
29
Максим Самотой
ЦП
77
Andrej Đukić
ЦП
11
Артем Власов
ПВ
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Павел Батюто
Нафтан
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ПЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
19
Alisher Rakhimov
ЦП
4
Антон Суша
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
Молодечно
12
Павел Охремчук
ВР
22
Александр Воронович
ЛЗ
3
Илья Удодов
ЦЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
91
Жан-Поль Ассуму Мба
ЦП
44
Nikita Shelest
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
55
Егор Имеряков
ЦП
20
Артур Сагитов
ЦФ
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
4-2-3-1
13
Харитонович
23
Кингу
44
Санников
5
Лебедев
88
Драбатович
52
Кресс
66
Камара
10
Протасов
9
Леонович
11
Пранович
31
Розиев
4-2-3-1
1
Третяк
27
Усеня
6
25
69
29
Самотой
77
11
Власов
37
Давискиба
23
Раджабов
70
Бутько
52
Кресс
7
Колядко
7
Колядко
52
Кресс
9
Леонович
19
19
9
Леонович
66
Камара
4
Суша
4
Суша
66
Камара
11
Пранович
17
Копытич
17
Копытич
11
Пранович
23
Кингу
8
Ермакович
8
Ермакович
23
Кингу
69
3
Удодов
3
Удодов
69
23
Раджабов
91
Ассуму Мба
91
Ассуму Мба
23
Раджабов
77
44
44
77
25
55
Имеряков
55
Имеряков
25
70
Бутько
20
Сагитов
20
Сагитов
70
Бутько
Остались в запасе
Нафтан
Молодечно
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ПЗ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
12
Павел Охремчук
ВР
22
Александр Воронович
ЛЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
19
Марк Тычко
ЦП
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Главный тренер
Павел Батюто
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ПЗ
90
Иван Грудько
ЦФ
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
22
Александр Воронович
ЛЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
19
Марк Тычко
ЦП
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Павел Батюто
Статистика матча Нафтан - Молодечно
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Молодечно», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Молодечно»

«Нафтан» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Молодечно Нафтан
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