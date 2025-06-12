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Прогноз на точный счёт матча «Молодечно» – «Динамо-Брест»: Высшая лига, 13 июня 2025 года

12 июня 2025 11:32
Молодечно - Динамо-Брест
13 июн. 2025, пятница 19:00 | Беларусь. Высшая лига, 12 тур
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7.50
Точный счёт 1:3 в пользу «Динамо-Брест»
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13 июня на Городском стадионе «Молодечно» примет «Динамо-Брест» в рамках 12-го тура Высшей лиги Беларуси. «Молодечно» продолжает переживать кризис и никак не может набрать очки, а «Динамо-Брест» борется за место в верхней части таблицы и демонстрирует стабильный футбол.

«Молодечно»

Команда находится в крайне тяжелом положении – после 11 туров «Молодечно» не набрала ни одного очка и занимает 16 место в турнирной таблице. Коллектив проиграл все 11 последних матчей, при этом пропуская голы в каждом из них. За последние 5 игр «Молодечно» забило всего 2 гола, но пропустило 10, что говорит о серьeзных проблемах как в обороне, так и в атаке. Лучший бомбардир Дмитрий Вашкевич отметился лишь 3 мячами за 11 матчей. Отсутствие очков и глубокий спад формы сильно сказываются на моральном состоянии команды.

«Динамо-Брест»

Команда занимает пятое место с 21 очком и демонстрирует неплохую стабильность. «Динамо-Брест» забивает в каждом из последних 6 матчей, имея мощную атакующую линию, которая за последние 5 игр забила 16 голов. При этом оборона пропускает в среднем около 1.2 гола за игру. Лучший бомбардир – Егор Корцов – забил уже 6 голов в чемпионате. «Динамо-Брест» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, что показывает хорошую форму и психологическую устойчивость.

Факты о командах:

«Молодечно»

  • Набрал 0 очков после 11 туров
  • Проиграл 11 матчей подряд в Высшей лиге
  • Средний показатель забитых голов – 0.40 за игру
  • Средний показатель пропущенных голов – 2.00 за игру
  • Лучший бомбардир с 3 голами

«Динамо-Брест»

  • Занимает 5-е место с 21 очком
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Средний показатель забитых голов – более 3 за 5 последних игр
  • Средний показатель пропущенных голов – 1.20 за игру
  • Лучший бомбардир с 6 голами

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Молодечно
0 : 1
13.06.2025
Динамо-Брест

Прогноз на матч «Молодечно» – «Динамо-Брест»Очевидным фаворитом встречи является «Динамо-Брест». Команда в хорошем игровом и психологическом состоянии, имеет стабильную атакующую линию и уверенную оборону, что позволяет рассчитывать на победу с комфортным счeтом. «Молодечно» же пребывает в глубоком кризисе, не способна навязать борьбу и забивает крайне редко. Вероятен сухой разгром в пользу гостей, но с учeтом статистики «Молодечно» забьeт хотя бы один мяч.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Динамо-Брест».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:3 в пользу «Динамо-Брест» – коэффициент 7.50
  • Победа «Динамо-Брест» с форой (-1.5) – коэффициент 2.30
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95

7.50
Точный счёт 1:3 в пользу «Динамо-Брест»
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Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Молодечно
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