13 июня на Городском стадионе «Молодечно» примет «Динамо-Брест» в рамках 12-го тура Высшей лиги Беларуси. «Молодечно» продолжает переживать кризис и никак не может набрать очки, а «Динамо-Брест» борется за место в верхней части таблицы и демонстрирует стабильный футбол.

«Молодечно»

Команда находится в крайне тяжелом положении – после 11 туров «Молодечно» не набрала ни одного очка и занимает 16 место в турнирной таблице. Коллектив проиграл все 11 последних матчей, при этом пропуская голы в каждом из них. За последние 5 игр «Молодечно» забило всего 2 гола, но пропустило 10, что говорит о серьeзных проблемах как в обороне, так и в атаке. Лучший бомбардир Дмитрий Вашкевич отметился лишь 3 мячами за 11 матчей. Отсутствие очков и глубокий спад формы сильно сказываются на моральном состоянии команды.

«Динамо-Брест»

Команда занимает пятое место с 21 очком и демонстрирует неплохую стабильность. «Динамо-Брест» забивает в каждом из последних 6 матчей, имея мощную атакующую линию, которая за последние 5 игр забила 16 голов. При этом оборона пропускает в среднем около 1.2 гола за игру. Лучший бомбардир – Егор Корцов – забил уже 6 голов в чемпионате. «Динамо-Брест» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, что показывает хорошую форму и психологическую устойчивость.

Факты о командах:

«Молодечно»

Набрал 0 очков после 11 туров

Проиграл 11 матчей подряд в Высшей лиге

Средний показатель забитых голов – 0.40 за игру

Средний показатель пропущенных голов – 2.00 за игру

Лучший бомбардир с 3 голами

«Динамо-Брест»

Занимает 5-е место с 21 очком

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Забивает в 6 матчах подряд

Средний показатель забитых голов – более 3 за 5 последних игр

Средний показатель пропущенных голов – 1.20 за игру

Лучший бомбардир с 6 голами

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 0:1 Беларусь. Высшая лига, 12 тур Молодечно 0 : 1 Динамо-Брест

Прогноз на матч «Молодечно» – «Динамо-Брест»Очевидным фаворитом встречи является «Динамо-Брест». Команда в хорошем игровом и психологическом состоянии, имеет стабильную атакующую линию и уверенную оборону, что позволяет рассчитывать на победу с комфортным счeтом. «Молодечно» же пребывает в глубоком кризисе, не способна навязать борьбу и забивает крайне редко. Вероятен сухой разгром в пользу гостей, но с учeтом статистики «Молодечно» забьeт хотя бы один мяч.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Динамо-Брест».

Рекомендованные ставки: