10 мая на Городском стадионе пройдет матч 8-го тура Высшей лиги Беларуси между «Молодечно» и «Гомелем». Хозяева пока не набрали ни одного очка в чемпионате и отчаянно нуждаются в прерывании серии поражений, тогда как гости также ищут способ переломить затянувшийся спад.
«Молодечно»
«Молодечно» пока является главной неудачей сезона: 7 поражений подряд и 0 очков после 7 туров. Команда регулярно пропускает и имеет худшую оборону турнира – 14 пропущенных мячей в 5 последних встречах и серия из 10 матчей подряд с пропущенными мячами. В атаке чуть лучше: удалось забить 2 гола за последние 3 матча, и Дмитрий Вашкевич (2 гола за сезон) является самым опасным игроком команды. Тем не менее уровень реализации остается очень низким, и надежд на прорыв немного.
«Гомель»
«Гомель» после удачного старта попал в полосу неудач и не побеждает в 5 матчах кряду. Команда выделяется довольно надежной защитой: всего 4 пропущенных мяча за последние 5 игр. Однако атакующая игра хромает – последние матчи завершились без забитых мячей, несмотря на наличие Евгения Барсукова, который пока отличился лишь однажды в сезоне. Главной целью команды будет сохранить концентрацию в обороне и поймать соперника на ошибках.
Факты о командах:
«Молодечно»
- Проигрывает в 10 последних матчах
- Забивает в 3 последних матчах
- В среднем: 0.40 гола за игру и 2.80 пропущенных (последние 5 игр)
«Гомель»
- Не выигрывает в 5 матчах
- В среднем: 0.00 гола за игру и 0.80 пропущенных (последние 5 игр)
- Пропускает мало, но атакующая мощь минимальна
Прогноз на матч «Молодечно» – «Гомель»
Игра обещает быть вязкой и напряженной. «Молодечно» крайне нестабилен и продолжает сыпаться в обороне, но дома традиционно играет чуть лучше. «Гомель» сейчас больше сконцентрирован на надежной защите, что подтверждает статистика последних матчей. Обе команды демонстрируют слабую атакующую реализацию, и малорезультативный исход выглядит логичным сценарием.
Прогноз на точный счет: 0:1 в пользу «Гомеля».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 0:1 в пользу «Гомеля» – коэффициент 5.80
- Индивидуальный тотал «Гомеля» больше 1.0 – коэффициент 1.85
- Победа «Гомеля» всухую – коэффициент 2.70