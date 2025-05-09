10 мая на Городском стадионе пройдет матч 8-го тура Высшей лиги Беларуси между «Молодечно» и «Гомелем». Хозяева пока не набрали ни одного очка в чемпионате и отчаянно нуждаются в прерывании серии поражений, тогда как гости также ищут способ переломить затянувшийся спад.

«Молодечно»

«Молодечно» пока является главной неудачей сезона: 7 поражений подряд и 0 очков после 7 туров. Команда регулярно пропускает и имеет худшую оборону турнира – 14 пропущенных мячей в 5 последних встречах и серия из 10 матчей подряд с пропущенными мячами. В атаке чуть лучше: удалось забить 2 гола за последние 3 матча, и Дмитрий Вашкевич (2 гола за сезон) является самым опасным игроком команды. Тем не менее уровень реализации остается очень низким, и надежд на прорыв немного.

«Гомель»

«Гомель» после удачного старта попал в полосу неудач и не побеждает в 5 матчах кряду. Команда выделяется довольно надежной защитой: всего 4 пропущенных мяча за последние 5 игр. Однако атакующая игра хромает – последние матчи завершились без забитых мячей, несмотря на наличие Евгения Барсукова, который пока отличился лишь однажды в сезоне. Главной целью команды будет сохранить концентрацию в обороне и поймать соперника на ошибках.

Факты о командах:

«Молодечно»

Проигрывает в 10 последних матчах

Забивает в 3 последних матчах

В среднем: 0.40 гола за игру и 2.80 пропущенных (последние 5 игр)

«Гомель»

Не выигрывает в 5 матчах

В среднем: 0.00 гола за игру и 0.80 пропущенных (последние 5 игр)

Пропускает мало, но атакующая мощь минимальна

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 0:1 Беларусь. Высшая лига, 8 тур Молодечно 0 : 1 Гомель

Прогноз на матч «Молодечно» – «Гомель»

Игра обещает быть вязкой и напряженной. «Молодечно» крайне нестабилен и продолжает сыпаться в обороне, но дома традиционно играет чуть лучше. «Гомель» сейчас больше сконцентрирован на надежной защите, что подтверждает статистика последних матчей. Обе команды демонстрируют слабую атакующую реализацию, и малорезультативный исход выглядит логичным сценарием.

Прогноз на точный счет: 0:1 в пользу «Гомеля».

Рекомендованные ставки: