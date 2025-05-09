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Прогноз на точный счет матча «Молодечно» – «Гомель»: Беларусь Высшая лига, 10 мая 2025

09 мая 2025 12:37
Молодечно - Гомель
10 мая 2025, суббота 17:00 | Беларусь. Высшая лига, 8 тур
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5.8
Точный счет 0:1 в пользу «Гомеля»
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10 мая на Городском стадионе пройдет матч 8-го тура Высшей лиги Беларуси между «Молодечно» и «Гомелем». Хозяева пока не набрали ни одного очка в чемпионате и отчаянно нуждаются в прерывании серии поражений, тогда как гости также ищут способ переломить затянувшийся спад.

«Молодечно»

«Молодечно» пока является главной неудачей сезона: 7 поражений подряд и 0 очков после 7 туров. Команда регулярно пропускает и имеет худшую оборону турнира – 14 пропущенных мячей в 5 последних встречах и серия из 10 матчей подряд с пропущенными мячами. В атаке чуть лучше: удалось забить 2 гола за последние 3 матча, и Дмитрий Вашкевич (2 гола за сезон) является самым опасным игроком команды. Тем не менее уровень реализации остается очень низким, и надежд на прорыв немного.

«Гомель»

«Гомель» после удачного старта попал в полосу неудач и не побеждает в 5 матчах кряду. Команда выделяется довольно надежной защитой: всего 4 пропущенных мяча за последние 5 игр. Однако атакующая игра хромает – последние матчи завершились без забитых мячей, несмотря на наличие Евгения Барсукова, который пока отличился лишь однажды в сезоне. Главной целью команды будет сохранить концентрацию в обороне и поймать соперника на ошибках.

Факты о командах:

«Молодечно»

  • Проигрывает в 10 последних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.40 гола за игру и 2.80 пропущенных (последние 5 игр)

«Гомель»

  • Не выигрывает в 5 матчах
  • В среднем: 0.00 гола за игру и 0.80 пропущенных (последние 5 игр)
  • Пропускает мало, но атакующая мощь минимальна

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Молодечно
0 : 1
10.05.2025
Гомель

Прогноз на матч «Молодечно» – «Гомель»

Игра обещает быть вязкой и напряженной. «Молодечно» крайне нестабилен и продолжает сыпаться в обороне, но дома традиционно играет чуть лучше. «Гомель» сейчас больше сконцентрирован на надежной защите, что подтверждает статистика последних матчей. Обе команды демонстрируют слабую атакующую реализацию, и малорезультативный исход выглядит логичным сценарием.

Прогноз на точный счет: 0:1 в пользу «Гомеля».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 0:1 в пользу «Гомеля» – коэффициент 5.80
  • Индивидуальный тотал «Гомеля» больше 1.0 – коэффициент 1.85
  • Победа «Гомеля» всухую – коэффициент 2.70

5.8
Точный счет 0:1 в пользу «Гомеля»
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Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Гомель Молодечно
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