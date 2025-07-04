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  • «Торпедо-БелАЗ» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2025

«Торпедо-БелАЗ» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2025

4 июля 2025, 15:20
Торпедо-БелАЗ
04.07.2025, пятница, 16:30
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
4 : 1
Завершен
Молодечно
7' М. Скавыш (П) 53' М. Скавыш 87' И. Василевич 90+3' П. Седько
24' С. Усеня
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
8
Александр Селява
ОП
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Молодечно
1
Данила Третяк
ВР
17
Артур Кац
ЛЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
3
Илья Удодов
ЦЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
29
Максим Самотой
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
7
Павел Цеслюкевич
ПП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
Главный тренер
Семен Хаткевич
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Кирилл Премудров
ЦП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
Молодечно
12
Павел Охремчук
ВР
44
Артем Дылевский
ЦЗ
20
Абдулазиз Лавал
ОП
55
Егор Имеряков
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
25
Евгений Азерский
ЦФ
4-2-2-1-1
35
Малащицкий
96
Мелько
27
Нечаев
66
Политевич
19
Руцкий
44
Бутаревич
8
Селява
7
27
Орехов
33
Камара
15
Скавыш
3-2-2-1-2
1
Третяк
2
Куткович
14
Коваль
3
Удодов
27
Усеня
17
Кац
7
Цеслюкевич
29
Самотой
17
Дуксо
8
Будько
15
Вашкевич
19
Руцкий
3
Глущенков
3
Глущенков
19
Руцкий
8
Селява
14
14
8
Селява
33
Камара
26
Седько
26
Седько
33
Камара
27
Орехов
30
Побудей
30
Побудей
27
Орехов
15
Скавыш
25
Василевич
25
Василевич
15
Скавыш
17
Кац
44
Дылевский
44
Дылевский
17
Кац
7
Цеслюкевич
55
Имеряков
55
Имеряков
7
Цеслюкевич
14
Коваль
17
17
14
Коваль
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Молодечно
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
12
Павел Охремчук
ВР
20
Абдулазиз Лавал
ОП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
25
Евгений Азерский
ЦФ
Главный тренер
Семен Хаткевич
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
20
Абдулазиз Лавал
ОП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
25
Евгений Азерский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Семен Хаткевич
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Молодечно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Молодечно», 15-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ»«Молодечно»

«Торпедо-БелАЗ» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Молодечно Торпедо-БелАЗ
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