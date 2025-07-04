Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Молодечно», 15-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Молодечно»