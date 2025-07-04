04.07.2025, пятница, 16:30
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ
4-2-2-1-1
35
Малащицкий
96
Мелько
27
Нечаев
66
Политевич
19
Руцкий
44
Бутаревич
8
Селява
7
27
Орехов
33
Камара
15
Скавыш
3-2-2-1-2
1
Третяк
2
Куткович
14
Коваль
3
Удодов
27
Усеня
17
Кац
7
Цеслюкевич
29
Самотой
17
Дуксо
8
Будько
15
Вашкевич
19
Руцкий
3
Глущенков
3
Глущенков
19
Руцкий
8
Селява
14
14
8
Селява
33
Камара
26
Седько
26
Седько
33
Камара
27
Орехов
30
Побудей
30
Побудей
27
Орехов
15
Скавыш
25
Василевич
25
Василевич
15
Скавыш
17
Кац
44
Дылевский
44
Дылевский
17
Кац
7
Цеслюкевич
55
Имеряков
55
Имеряков
7
Цеслюкевич
14
Коваль
17
17
14
Коваль
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Молодечно
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
12
Павел Охремчук
ВР
20
Абдулазиз Лавал
ОП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
25
Евгений Азерский
ЦФ
Главный тренер
Семен Хаткевич
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
20
Абдулазиз Лавал
ОП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
25
Евгений Азерский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Семен Хаткевич
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Молодечно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Молодечно», 15-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Молодечно»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»