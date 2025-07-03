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«Торпедо-БелАЗ» – «Молодечно»: прогноз на матч 4 июля с 69% вероятностью захода ставки

03 июля 2025 12:34
Торпедо-БелАЗ - Молодечно
04 июл. 2025, пятница 16:30 | Беларусь. Высшая лига, 15 тур
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1.68
Победа Торпедо-БелАЗ с форой -1.5
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В 15 туре Высшей лиги Беларуси четвeртая команда турнира – «Торпедо-БелАЗ» – сыграет с главным аутсайдером сезона. Хозяева набрали отличный ход, одержали 5 побед подряд и забили 16 мячей в 5 турах. «Молодечно» набрал лишь 4 очка за 14 туров и проиграл 9 последних выездных матчей.

«Торпедо-БелАЗ»

Коллектив стабильно побеждает и демонстрирует высокую результативность – в среднем 3.2 гола за игру. Павел Седько – один из лучших бомбардиров лиги с 8 мячами. Оборона при этом остаeтся уязвимой – пропущено 6 голов за 5 туров.

«Молодечно»

Команда замыкает таблицу. За 5 последних игр – всего 2 забитых мяча. На выезде «Молодечно» регулярно теряет очки и не может показать стабильной игры даже в обороне – 6 пропущенных голов за 5 матчей.

Прогноз на матч

«Торпедо-БелАЗ» идeт на серии и играет дома. «Молодечно» – удобный соперник, не способный сдерживать агрессию в атаке. Учитывая форму хозяев, стоит ждать победы с разницей в несколько мячей.

Вероятность захода – около 69%, потому что:

  • «Торпедо-БелАЗ» забивает в среднем более 3 голов за матч;
  • «Молодечно» проигрывает 9 выездных матчей подряд;
  • хозяева выиграли 6 последних личных встреч без пропущенных мячей.

Рекомендация: ставка на победу Торпедо-БелАЗ с форой -1.5 – коэффициент 1.68

1.68
Победа Торпедо-БелАЗ с форой -1.5
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Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига Молодечно Торпедо-БелАЗ
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