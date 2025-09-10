10.09.2025, среда, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молодечно
4-2-2-2
1
Третяк
4
6
14
Коваль
27
Усеня
29
Самотой
77
37
Давискиба
23
Раджабов
20
Сагитов
10
Бутько
4-1-2-2-1
1
Малиевский
19
Кучинский
20
Садовничий
27
Шамурзаев
8
Пантя
47
Козлов
30
Ахмеди
15
Евдокимов
9
Пушняков
71
Сучков
17
Зубович
77
25
25
77
10
Бутько
55
Имеряков
55
Имеряков
10
Бутько
20
Сагитов
91
91
20
Сагитов
8
Пантя
11
11
8
Пантя
30
Ахмеди
24
Якимов
24
Якимов
30
Ахмеди
19
Кучинский
88
Савицкий
88
Савицкий
19
Кучинский
71
Сучков
7
Клочков
7
Клочков
71
Сучков
Клочков
99
Борубаев
99
Борубаев
Клочков
Остались в запасе
Молодечно
Неман
12
Павел Охремчук
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
17
Марк Тычко
ЦП
30
Nikita Shelest
ЦП
7
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Главный тренер
Павел Батюто
12
Максим Белов
ВР
22
Nikita Robak
ВР
6
Артур Назаренко
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Молодечно - Неман
1
3
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Немана», 16-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно» – «Неман»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»