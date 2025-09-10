Остались в запасе

Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Немана», 16-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно» – «Неман»