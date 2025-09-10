Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Молодечно» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2025

«Молодечно» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2025

Вчера, 17:12
Молодечно
10.09.2025, среда, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Неман
5' А. Сагитов 68' Е. Имеряков 90+1' И. Коваль
51' В. Ахмеди 82' Е. Зубович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молодечно
1
Данила Третяк
ВР
4
Roman Khadzhiev
ЦЗ
6
Vladislav Belashevich
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
29
Максим Самотой
ЦП
77
Andrej Đukić
ЦП
23
Алекс Раджабов
ЛВ
37
Роман Давискиба
ЛВ
10
Александр Бутько
ЦФ
20
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Павел Батюто
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
47
Михаил Козлов
ОП
30
Валон Ахмеди
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
71
Антон Сучков
ЛВ
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Молодечно
12
Павел Охремчук
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
25
Nikita Lysenko
ЦЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
17
Марк Тычко
ЦП
30
Nikita Shelest
ЦП
55
Егор Имеряков
ЦП
91
Jan Assumu
ЦП
7
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Неман
12
Максим Белов
ВР
22
Nikita Robak
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
99
Гулжигит Борубаев
ПВ
4-2-2-2
1
Третяк
4
6
14
Коваль
27
Усеня
29
Самотой
77
37
Давискиба
23
Раджабов
20
Сагитов
10
Бутько
4-1-2-2-1
1
Малиевский
19
Кучинский
20
Садовничий
27
Шамурзаев
8
Пантя
47
Козлов
30
Ахмеди
15
Евдокимов
9
Пушняков
71
Сучков
17
Зубович
77
25
25
77
10
Бутько
55
Имеряков
55
Имеряков
10
Бутько
20
Сагитов
91
91
20
Сагитов
8
Пантя
11
11
8
Пантя
30
Ахмеди
24
Якимов
24
Якимов
30
Ахмеди
19
Кучинский
88
Савицкий
88
Савицкий
19
Кучинский
71
Сучков
7
Клочков
7
Клочков
71
Сучков
Клочков
99
Борубаев
99
Борубаев
Клочков
Остались в запасе
Молодечно
Неман
12
Павел Охремчук
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
17
Марк Тычко
ЦП
30
Nikita Shelest
ЦП
7
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Главный тренер
Павел Батюто
12
Максим Белов
ВР
22
Nikita Robak
ВР
6
Артур Назаренко
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
17
Марк Тычко
ЦП
30
Nikita Shelest
ЦП
7
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Остались в запасе
12
Максим Белов
ВР
22
Nikita Robak
ВР
6
Артур Назаренко
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
Главный тренер
Павел Батюто
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Молодечно - Неман
1
3
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Немана», 16-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно» – «Неман»

«Молодечно» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Неман Молодечно
