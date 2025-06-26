27 июня на Городском стадионе состоится матч двух аутсайдеров чемпионата Беларуси – «Молодечно» и «Сморгони». Обе команды находятся на дне таблицы, не демонстрируют стабильности, и каждая будет рассматривать этот матч как шанс переломить неудачную серию. С одной стороны – «Молодечно» с одним очком и 16 местом, с другой – «Сморгонь», набравшая 5 очков и идущая 15-й. Матч важен с турнирной точки зрения, но обе команды далеки от уверенной игры.

«Молодечно»

«Молодечно» остаeтся единственной командой лиги без побед. За 13 туров коллектив набрал всего одно очко. Однако последние матчи показали определeнную динамику: в четырeх турах подряд команда забивает, хотя это и не приносит результата. За 5 последних матчей – всего 2 забитых мяча и 8 пропущенных. Команда много играет от обороны, но нестабильность в защите и слабая реализация мешают набирать очки. Лучший бомбардир – Дмитрий Вашкевич, на счету которого 3 гола в 13 матчах.

«Сморгонь»

«Сморгонь» также переживает серьeзный кризис – три поражения подряд и тяжeлое поражение от «Ислочи» (0:4) в последнем туре. Команда забивает чуть чаще соперника – 3 гола за последние 5 матчей, но при этом пропускает очень много – 12 голов, в среднем 2.40 за игру. Защита действует крайне неуверенно, а нападение не в силах компенсировать такие провалы. Алексей Фирсов остаeтся единственным автором гола в составе за последние 12 туров.

Факты о командах:

«Молодечно»

Не выигрывает в 13 матчах подряд

Забивает в 4 последних матчах

В среднем 0.40 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (5 последних игр)

«Сморгонь»

Проигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 5 матчах подряд

В среднем 0.60 гола за матч в атаке, 2.40 – в защите (5 последних игр)

Прогноз на матч «Молодечно» – «Сморгонь»

Обе команды демонстрируют низкий уровень игры, особенно в обороне. При этом «Молодечно» хотя бы начал забивать, в отличие от начала сезона, а «Сморгонь» откровенно рассыпается при любом прессинге. Матч обещает быть нервным и плотным, а решающим может стать один единственный эпизод. С учeтом текущей формы и характера команд, минимальная победа хозяев выглядит реалистичным сценарием.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Молодечно».

Рекомендованные ставки: