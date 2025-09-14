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  • «Молодечно» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

«Молодечно» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

14 сентября 2025, 14:50
Молодечно
14.09.2025, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Ислочь
65' К. Гоманов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молодечно
1
Данила Третяк
ВР
6
Vladislav Belashevich
ЦЗ
69
Roman Khadzhiev
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
23
Алекс Раджабов
ЛВ
29
Максим Самотой
ЦП
77
Andrej Đukić
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
20
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Павел Батюто
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
29
Иван Ховалко
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
9
Александр Шестюк
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Молодечно
12
Павел Охремчук
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
25
Nikita Lysenko
ЦЗ
19
Марк Тычко
ЦП
44
Nikita Shelest
ЦП
55
Егор Имеряков
ЦП
91
Жан-Поль Ассуму Мба
ЦП
11
Артем Власов
ПВ
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
88
Никита Кнышев
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
4-2-2-2
1
Третяк
6
69
14
Коваль
27
Усеня
29
Самотой
77
23
Раджабов
37
Давискиба
20
Сагитов
70
Бутько
3-2-2-1-2
1
Климович
99
Юдчиц
3
Тихомиров
20
Веретило
29
Ховалко
22
Булмага
5
Волков
2
Тве
6
Гоманов
23
Ковалевич
9
Шестюк
77
25
25
77
37
Давискиба
55
Имеряков
55
Имеряков
37
Давискиба
20
Сагитов
91
Ассуму Мба
91
Ассуму Мба
20
Сагитов
22
Булмага
25
Макаренко
25
Макаренко
22
Булмага
29
Ховалко
88
Кнышев
88
Кнышев
29
Ховалко
2
Тве
11
Сталбеков
11
Сталбеков
2
Тве
23
Ковалевич
29
Пацко
29
Пацко
23
Ковалевич
9
Шестюк
10
Хващинский
10
Хващинский
9
Шестюк
Остались в запасе
Молодечно
Ислочь
12
Павел Охремчук
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
19
Марк Тычко
ЦП
44
Nikita Shelest
ЦП
11
Артем Власов
ПВ
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Главный тренер
Павел Батюто
28
Александр Свирский
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
19
Марк Тычко
ЦП
44
Nikita Shelest
ЦП
11
Артем Власов
ПВ
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
Главный тренер
Павел Батюто
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Молодечно - Ислочь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Ислочи», 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно» – «Ислочь»

«Молодечно» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Ислочь Молодечно
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