Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Ислочи», 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно» – «Ислочь»