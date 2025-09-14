14.09.2025, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Молодечно
Молодечно
4-2-2-2
1
Третяк
6
69
14
Коваль
27
Усеня
29
Самотой
77
23
Раджабов
37
Давискиба
20
Сагитов
70
Бутько
3-2-2-1-2
1
Климович
99
Юдчиц
3
Тихомиров
20
Веретило
29
Ховалко
22
Булмага
5
Волков
2
Тве
6
Гоманов
23
Ковалевич
9
Шестюк
77
25
25
77
37
Давискиба
55
Имеряков
55
Имеряков
37
Давискиба
20
Сагитов
91
Ассуму Мба
91
Ассуму Мба
20
Сагитов
22
Булмага
25
Макаренко
25
Макаренко
22
Булмага
29
Ховалко
88
Кнышев
88
Кнышев
29
Ховалко
2
Тве
11
Сталбеков
11
Сталбеков
2
Тве
23
Ковалевич
29
Пацко
29
Пацко
23
Ковалевич
9
Шестюк
10
Хващинский
10
Хващинский
9
Шестюк
Остались в запасе
Молодечно
Ислочь
12
Павел Охремчук
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
19
Марк Тычко
ЦП
44
Nikita Shelest
ЦП
11
Артем Власов
ПВ
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Главный тренер
Павел Батюто
28
Александр Свирский
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
19
Марк Тычко
ЦП
44
Nikita Shelest
ЦП
11
Артем Власов
ПВ
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
Главный тренер
Павел Батюто
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Молодечно - Ислочь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Ислочи», 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно» – «Ислочь»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»