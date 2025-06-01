01.06.2025, воскресенье, 20:30
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-2-3-1
30
Сороко
99
Волков
5
Вегеря
5
Власенко
18
Михаленко
6
Ишутин
89
Арутюнян
99
Мялковский
77
Сотников
27
Гаевой
89
Французов
4-4-2
1
Третяк
27
Усеня
2
Куткович
3
Удодов
17
Кац
7
Цеслюкевич
91
Лесняк
29
Самотой
55
Имеряков
8
Будько
15
Вашкевич
99
Волков
13
Орешкевич
13
Орешкевич
99
Волков
89
Французов
2
Атила
2
Атила
89
Французов
27
Гаевой
9
Сенько
9
Сенько
27
Гаевой
8
Будько
4
Юшкевич
4
Юшкевич
8
Будько
27
Усеня
14
Коваль
14
Коваль
27
Усеня
7
Цеслюкевич
23
Монич
23
Монич
7
Цеслюкевич
Остались в запасе
Арсенал
Молодечно
1
Иван Санько
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
16
Денис Садовский
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
77
Арсен Азатов
ЦЗ
20
Абдулазиз Лавал
ОП
11
Артем Власов
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
25
Евгений Азерский
ЦФ
Главный тренер
Семен Хаткевич
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
77
Арсен Азатов
ЦЗ
20
Абдулазиз Лавал
ОП
11
Артем Власов
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
25
Евгений Азерский
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Семен Хаткевич
Статистика матча Арсенал - Молодечно
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Молодечно», 11-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июня в 19:20 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Молодечно»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»