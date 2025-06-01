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  • «Арсенал» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2025

«Арсенал» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2025

1 июня 2025, 19:20
Арсенал
01.06.2025, воскресенье, 20:30
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Молодечно
46' В. Арутюнян 64' Р. Вегеря (П) 76' А. Французов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
6
Андрей Ишутин
ОП
89
Вадим Арутюнян
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Молодечно
1
Данила Третяк
ВР
17
Артур Кац
ЦЗ
2
Герман Куткович
ЦЗ
3
Илья Удодов
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
55
Егор Имеряков
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
7
Павел Цеслюкевич
ПП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
Главный тренер
Семен Хаткевич
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
2
Атила
ПЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
51
Александр Скшинецкий
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Молодечно
16
Денис Садовский
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
77
Арсен Азатов
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
20
Абдулазиз Лавал
ОП
4
Арсений Юшкевич
ЦП
11
Артем Власов
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
23
Игорь Монич
ЦФ
25
Евгений Азерский
ЦФ
4-2-3-1
30
Сороко
99
Волков
5
Вегеря
5
Власенко
18
Михаленко
6
Ишутин
89
Арутюнян
99
Мялковский
77
Сотников
27
Гаевой
89
Французов
4-4-2
1
Третяк
27
Усеня
2
Куткович
3
Удодов
17
Кац
7
Цеслюкевич
91
Лесняк
29
Самотой
55
Имеряков
8
Будько
15
Вашкевич
99
Волков
13
Орешкевич
13
Орешкевич
99
Волков
89
Французов
2
Атила
2
Атила
89
Французов
27
Гаевой
9
Сенько
9
Сенько
27
Гаевой
8
Будько
4
Юшкевич
4
Юшкевич
8
Будько
27
Усеня
14
Коваль
14
Коваль
27
Усеня
7
Цеслюкевич
23
Монич
23
Монич
7
Цеслюкевич
Остались в запасе
Арсенал
Молодечно
1
Иван Санько
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
16
Денис Садовский
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
77
Арсен Азатов
ЦЗ
20
Абдулазиз Лавал
ОП
11
Артем Власов
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
25
Евгений Азерский
ЦФ
Главный тренер
Семен Хаткевич
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
77
Арсен Азатов
ЦЗ
20
Абдулазиз Лавал
ОП
11
Артем Власов
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
25
Евгений Азерский
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Семен Хаткевич
Статистика матча Арсенал - Молодечно
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Молодечно», 11-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июня в 19:20 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Молодечно»

«Арсенал» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Молодечно Арсенал
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