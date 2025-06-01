Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Молодечно», 11-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июня в 19:20 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Молодечно»