21 июня на стадионе ЦСК Витебский встретятся команды, находящиеся на противоположных полюсах таблицы. «МЛ Витебск» уверенно лидирует в чемпионате, тогда как «Молодечно» занимает последнюю строчку и продолжает серию поражений. Матч станет проверкой для хозяев на прочность против аутсайдера, который начинает демонстрировать хотя бы зачатки голевой активности.

«МЛ Витебск»

Феноменальная форма команды позволяет говорить о ней как о главном претенденте на чемпионство. 6 побед подряд, лучшая разница мячей в лиге (+16), и лидерство по количеству побед (10 из 12). Коллектив стабильно забивает – 9 голов за 5 матчей – и при этом почти не пропускает (всего 2 мяча за тот же отрезок). Особую стабильность демонстрирует нападение: команда забивает в каждом туре, а Никита Глушков оформил уже 5 голов.

«Молодечно»

Команда, похоже, обречена на вылет, если не случится чудо. 12 поражений в 12 турах, худшая оборона (22 пропущенных) и худшая атака. При этом наметился слабый прогресс: «Молодечно» забивает в 3 турах подряд, пусть и по одному мячу. Однако пропускает по-прежнему много – 9 голов за 5 матчей. Надежды на позитивный результат выглядят крайне слабо: игра в пассиве, мало ударов по воротам, и почти полное отсутствие командной структуры.

Факты о командах:

«МЛ Витебск»

Победа в 6 последних матчах

В среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем всего 0.40 гола за матч

Забил в каждом из 12 матчей сезона

«Молодечно»

Проиграл 12 матчей подряд

В среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 15 последних матчах

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Личные встречи 50% (1) 0% (0) 50% (1) 4 Забитых мячей 3 2 В среднем за матч 1.5 4:2 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 4:2 Беларусь. Первая лига, 31 тур МЛ Витебск 4 : 2 Молодечно Беларусь. Первая лига, 14 тур Молодечно 1 : 0 МЛ Витебск

Прогноз на матч «МЛ Витебск» – «Молодечно»

Форма команд не оставляет сомнений: «МЛ Витебск» на голову выше, и дома должен уверенно забирать 3 очка. При этом нельзя исключать, что «Молодечно» в очередной раз найдeт момент и отметится голом, как в трeх последних турах. Самый вероятный сценарий – победа хозяев с разницей в два мяча и голом от соперника в ответ.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «МЛ Витебска».

Рекомендованные ставки: