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Прогноз на точный счёт матча «МЛ Витебск» – «Молодечно»: Беларусь. Высшая лига, 21 июня 2025

20 июня 2025 9:57
МЛ Витебск - Молодечно
21 июн. 2025, суббота 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 13 тур
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6.50
Точный счёт 3:1 в пользу «МЛ Витебска»
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21 июня на стадионе ЦСК Витебский встретятся команды, находящиеся на противоположных полюсах таблицы. «МЛ Витебск» уверенно лидирует в чемпионате, тогда как «Молодечно» занимает последнюю строчку и продолжает серию поражений. Матч станет проверкой для хозяев на прочность против аутсайдера, который начинает демонстрировать хотя бы зачатки голевой активности.

«МЛ Витебск»

Феноменальная форма команды позволяет говорить о ней как о главном претенденте на чемпионство. 6 побед подряд, лучшая разница мячей в лиге (+16), и лидерство по количеству побед (10 из 12). Коллектив стабильно забивает – 9 голов за 5 матчей – и при этом почти не пропускает (всего 2 мяча за тот же отрезок). Особую стабильность демонстрирует нападение: команда забивает в каждом туре, а Никита Глушков оформил уже 5 голов.

«Молодечно»

Команда, похоже, обречена на вылет, если не случится чудо. 12 поражений в 12 турах, худшая оборона (22 пропущенных) и худшая атака. При этом наметился слабый прогресс: «Молодечно» забивает в 3 турах подряд, пусть и по одному мячу. Однако пропускает по-прежнему много – 9 голов за 5 матчей. Надежды на позитивный результат выглядят крайне слабо: игра в пассиве, мало ударов по воротам, и почти полное отсутствие командной структуры.

Факты о командах:

«МЛ Витебск»

  • Победа в 6 последних матчах
  • В среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем всего 0.40 гола за матч
  • Забил в каждом из 12 матчей сезона

«Молодечно»

  • Проиграл 12 матчей подряд
  • В среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 15 последних матчах
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
4
Забитых мячей
3
2
В среднем за матч
1.5
4:2
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  4:2
Беларусь. Первая лига, 31 тур
МЛ Витебск
4 : 2
03.11.2024
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 14 тур
Молодечно
1 : 0
07.07.2024
МЛ Витебск

Прогноз на матч «МЛ Витебск» – «Молодечно»

Форма команд не оставляет сомнений: «МЛ Витебск» на голову выше, и дома должен уверенно забирать 3 очка. При этом нельзя исключать, что «Молодечно» в очередной раз найдeт момент и отметится голом, как в трeх последних турах. Самый вероятный сценарий – победа хозяев с разницей в два мяча и голом от соперника в ответ.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «МЛ Витебска».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «МЛ Витебска» – коэффициент 6.50
  • Победа «МЛ Витебска» с форой -1.5 – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

6.50
Точный счёт 3:1 в пользу «МЛ Витебска»
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Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Молодечно МЛ Витебск
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