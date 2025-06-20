21 июня на стадионе ЦСК Витебский встретятся команды, находящиеся на противоположных полюсах таблицы. «МЛ Витебск» уверенно лидирует в чемпионате, тогда как «Молодечно» занимает последнюю строчку и продолжает серию поражений. Матч станет проверкой для хозяев на прочность против аутсайдера, который начинает демонстрировать хотя бы зачатки голевой активности.
«МЛ Витебск»
Феноменальная форма команды позволяет говорить о ней как о главном претенденте на чемпионство. 6 побед подряд, лучшая разница мячей в лиге (+16), и лидерство по количеству побед (10 из 12). Коллектив стабильно забивает – 9 голов за 5 матчей – и при этом почти не пропускает (всего 2 мяча за тот же отрезок). Особую стабильность демонстрирует нападение: команда забивает в каждом туре, а Никита Глушков оформил уже 5 голов.
«Молодечно»
Команда, похоже, обречена на вылет, если не случится чудо. 12 поражений в 12 турах, худшая оборона (22 пропущенных) и худшая атака. При этом наметился слабый прогресс: «Молодечно» забивает в 3 турах подряд, пусть и по одному мячу. Однако пропускает по-прежнему много – 9 голов за 5 матчей. Надежды на позитивный результат выглядят крайне слабо: игра в пассиве, мало ударов по воротам, и почти полное отсутствие командной структуры.
Факты о командах:
«МЛ Витебск»
- Победа в 6 последних матчах
- В среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем всего 0.40 гола за матч
- Забил в каждом из 12 матчей сезона
«Молодечно»
- Проиграл 12 матчей подряд
- В среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в 15 последних матчах
- Пропускает в среднем 1.80 гола за игру
Прогноз на матч «МЛ Витебск» – «Молодечно»
Форма команд не оставляет сомнений: «МЛ Витебск» на голову выше, и дома должен уверенно забирать 3 очка. При этом нельзя исключать, что «Молодечно» в очередной раз найдeт момент и отметится голом, как в трeх последних турах. Самый вероятный сценарий – победа хозяев с разницей в два мяча и голом от соперника в ответ.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «МЛ Витебска».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:1 в пользу «МЛ Витебска» – коэффициент 6.50
- Победа «МЛ Витебска» с форой -1.5 – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10