«Молодечно» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025

Вчера, 15:42
Молодечно
23.08.2025, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Минск
76' N. Shelest
8' C. Marky Ikechukwu 38' А. Макась 60' C. Marky Ikechukwu
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молодечно
1
Vlas Raevskiy
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
91
Jan Assumu
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
77
Andrej Đukić
ЦП
23
Алекс Раджабов
ЛВ
11
Артем Власов
ПВ
20
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Павел Батюто
Минск
1
Владислав Игнатьев
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
17
Владислав Варакса
ОП
23
Артем Турич
ЦП
10
Charles Marky Ikechukwu
ЦФ
22
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Молодечно
12
Павел Охремчук
ВР
6
Vladislav Belashevich
ЦЗ
25
Nikita Lysenko
ЦЗ
55
Егор Имеряков
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
4
Nikita Shelest
ЦП
22
L. Stevanovic
ЦП
37
Роман Давискиба
ЛВ
17
Arseniy Yushkevich
ЦФ
10
Александр Бутько
ЦФ
Минск
30
Александр Гутор
ВР
55
Алексей Туманов
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
14
Emir Ernisov
ЦП
32
Felix Abena
ЦП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
47
Захар Драчев
ПВ
19
Никита Романов
ПВ
81
Набиль Дауда Натама
ЦФ
20
Mikhail Bondarenko
ЦФ
4-3-2-1
1
27
Усеня
3
Удодов
14
Коваль
2
Куткович
91
29
Самотой
77
23
Раджабов
11
Власов
20
Сагитов
3-4-1-2
1
Игнатьев
2
Дихтиевский
5
Жевнеров
79
Свириденко
91
Назаренко
29
Дубинец
17
Варакса
15
Яцкевич
23
Турич
22
Макась
10
91
25
25
91
20
Сагитов
4
4
20
Сагитов
29
Самотой
37
Давискиба
37
Давискиба
29
Самотой
11
Власов
10
Бутько
10
Бутько
11
Власов
2
Дихтиевский
33
Малицкий
33
Малицкий
2
Дихтиевский
22
Макась
32
32
22
Макась
91
Назаренко
8
Мигдаленок
8
Мигдаленок
91
Назаренко
10
81
Натама
81
Натама
10
29
Дубинец
20
20
29
Дубинец
Статистика матча Молодечно - Минск
1
4
Желтые карточки
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Минска», 19-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно»«Минск»

«Молодечно» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Минск Молодечно
