23.08.2025, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молодечно
Молодечно
4-3-2-1
1
27
Усеня
3
Удодов
14
Коваль
2
Куткович
91
29
Самотой
77
23
Раджабов
11
Власов
20
Сагитов
3-4-1-2
1
Игнатьев
2
Дихтиевский
5
Жевнеров
79
Свириденко
91
Назаренко
29
Дубинец
17
Варакса
15
Яцкевич
23
Турич
22
Макась
10
91
25
25
91
20
Сагитов
4
4
20
Сагитов
29
Самотой
37
Давискиба
37
Давискиба
29
Самотой
11
Власов
10
Бутько
10
Бутько
11
Власов
2
Дихтиевский
33
Малицкий
33
Малицкий
2
Дихтиевский
22
Макась
32
32
22
Макась
91
Назаренко
8
Мигдаленок
8
Мигдаленок
91
Назаренко
10
81
Натама
81
Натама
10
29
Дубинец
20
20
29
Дубинец
Статистика матча Молодечно - Минск
1
4
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Минска», 19-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно» – «Минск»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
