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Беларусь. Первая лига
Команды
Молодечно
Состав
€ 975 тыс
Молодечно - состав команды
Молодечно
Беларусь. Первая лига
Стадион:
Городской
Тренер:
Юрий Пунтус
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Третяк Данила
Вра
22
€ 0.075 млн
12
Охремчук Павел
Вра
33
€ 0.05 млн
43
Oleg Diva
Вра
-
3
Удодов Илья
Защ
25
€ 0.075 млн
2
Куткович Герман
Защ
24
€ 0.075 млн
27
Усеня Сергей
Защ
38
€ 0.05 млн
14
Коваль Илья
Защ
28
€ 0.05 млн
22
Воронович Александр
Защ
20
-
29
Самотой Максим
Пол
24
€ 0.075 млн
55
Имеряков Егор
Пол
23
€ 0.075 млн
19
Тычко Марк
Пол
20
€ 0.05 млн
23
Раджабов Алекс
Нап
22
€ 0.1 млн
20
Сагитов Артур
Нап
26
€ 0.075 млн
37
Давискиба Роман
Нап
25
€ 0.075 млн
11
Власов Артем
Нап
23
€ 0.075 млн
Всего игроков: 15, из них вратарей: 3, защитников: 5, полузащитников: 3, нападающих: 4
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