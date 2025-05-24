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Прогноз на точный счёт матча «Молодечно» – «Слуцк»: Беларусь, Высшая лига, 25 мая 2025

24 мая 2025 12:13
Молодечно - Слуцк
25 мая 2025, воскресенье 17:00 | Беларусь. Высшая лига, 10 тур
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6.30
Точный счёт 1:2 в пользу «Слуцка»
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25 мая на стадионе «Городской» состоится матч 10-го тура чемпионата Беларуси, в котором встретятся аутсайдер турнира «Молодечно» и переживающий не лучшие времена «Слуцк». Обе команды находятся в нижней части таблицы и нуждаются в очках. Исход этой встречи может стать определяющим для тренерских решений и настроя команд на второй круг.

«Молодечно»

Команда проводит катастрофический сезон: 9 матчей – 9 поражений, худшая оборона чемпионата и ни одного набранного очка. Последний матч против «Динамо Минск» стал редким исключением по результативности (2:3), но проблемы в защите продолжают множиться. За последние 5 туров «Молодечно» пропустил 14 голов – в среднем 2.8 за игру.

В атаке ситуация не лучше: только 2 забитых мяча за 5 туров и средняя результативность в 0.4 гола на матч. Несмотря на отдельные всплески активности, команда не может довести атаки до логического завершения. Игроки часто теряют мяч в центре поля, а уровень физической подготовки явно не соответствует уровню Высшей лиги.

«Слуцк»

Гости также проводят неудачный сезон, но по сравнению с соперником выглядят более организованно. У команды 5 очков и 14-е место. Несмотря на 7-матчевую безвыигрышную серию, «Слуцк» забивает в 3 матчах подряд и выглядит предпочтительнее по содержанию игры.

В обороне у «Слуцка» также имеются серьeзные проблемы: 11 пропущенных мячей за последние 5 туров – в среднем 2.2 за матч. Однако в атаке команда действует активнее, чем хозяева: 4 забитых мяча за тот же отрезок при средней результативности в 0.8 гола за игру.

Факты о командах:

«Молодечно»

  • Проигрывает в 12 последних матчах
  • Пропускает в 12 матчах подряд
  • В среднем 2.8 пропущенных и 0.4 забитых гола за матч (последние 5 игр)
  • В 7 из 9 матчей сезона удалось забить хотя бы один мяч

«Слуцк»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В среднем 2.2 пропущенных и 0.8 забитых гола за матч (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Молодечно» – «Слуцк»

Обе команды испытывают трудности, но «Слуцк» выглядит чуть более сбалансированным и в атаке, и в обороне. «Молодечно» действует слишком наивно в защите, теряет концентрацию и редко создает давление на ворота соперника. При этом гости способны на результат, особенно в матчах против прямых конкурентов в борьбе за выживание.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Слуцка».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Слуцка» – коэффициент 6.30
  • Победа «Слуцка» – коэффициент 1.92
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

6.30
Точный счёт 1:2 в пользу «Слуцка»
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Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Слуцк Молодечно
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