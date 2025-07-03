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Прогноз на точный счёт матча «Торпедо-БелАЗ» – «Молодечно»: Высшая лига Беларуси, 4 июля 2025

03 июля 2025 10:47
Торпедо-БелАЗ - Молодечно
04 июл. 2025, пятница 16:30 | Беларусь. Высшая лига, 15 тур
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7.00
Точный счёт 2:0 в пользу «Торпедо-БелАЗ»
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4 июля на стадионе «Торпедо» в Жодино состоится матч 15 тура белорусской Высшей лиги между одним из лидеров турнира – «Торпедо-БелАЗ» – и главным аутсайдером сезона – «Молодечно». Хозяева находятся в отличной форме, тогда как гости лишь в прошлом туре сумели одержать первую победу в чемпионате. Разница в классе и текущем уровне игры между командами сейчас очевидна, и всe говорит в пользу уверенного результата от «Торпедо».

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинцы в великолепной форме: команда одержала 4 победы подряд, включая яркие матчи против «Минска» (5:1) и «Ислочи» (3:1). В последних пяти играх «Торпедо-БелАЗ» забил 16 голов – в среднем 3.2 за матч. При этом команда пропускает регулярно (в 6 из последних 7 игр), что говорит о неидеальной работе в защите, но компенсирует это агрессией в атаке. Павел Седько – один из лучших форвардов чемпионата с 8 голами в 14 матчах. Важно и то, что «Торпедо» забивает в каждом из последних 5 матчей и стабильно берeт очки даже в напряжeнных играх.

«Молодечно»

Команда занимает последнее место с 4 очками после 14 туров, и несмотря на победу над «Сморгонью» (2:1), положение остаeтся критическим. Проблема в низкой результативности (всего 2 гола в 5 матчах) и нестабильной защите (6 пропущенных голов за тот же отрезок). Молодечно не выигрывает в 9 выездных матчах подряд и редко доставляет серьeзные проблемы фаворитам. Дмитрий Вашкевич – лучший бомбардир с 3 голами, но этого недостаточно для регулярных успехов. Команда вряд ли сможет остановить атакующую мощь соперника.

Факты о командах

«Торпедо-БелАЗ»

  • Победа в 4 последних матчах
  • В среднем 3.2 гола за игру
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • Забивает в каждом из последних 5 матчей

«Молодечно»

  • 1 победа в 14 турах
  • Не выигрывает в 9 выездных матчах
  • В среднем 0.4 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за матч

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:2
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Молодечно
0 : 2
18.06.2024
Торпедо-БелАЗ

Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Молодечно»

С учeтом разницы в уровне игры, форм и результатов команд, «Торпедо-БелАЗ» – очевидный фаворит. Команда в отличной атакующей форме и уверенно реализует свои моменты, особенно против слабой обороны. Учитывая, что гости в среднем пропускают больше одного мяча за игру, а сами почти не забивают, логичным выглядит уверенная победа хозяев с «сухим» счeтом.

Точный счeт: 2:0 в пользу «Торпедо-БелАЗ».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 7.00
  • Победа «Торпедо-БелАЗ» с форой (-1.5) – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Торпедо-БелАЗ» больше 2.5 – коэффициент 2.40

7.00
Точный счёт 2:0 в пользу «Торпедо-БелАЗ»
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Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Молодечно Торпедо-БелАЗ
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