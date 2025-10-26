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Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Арсенала», 26-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно» – «Арсенал»