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  • «Молодечно» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

«Молодечно» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

26 октября 2025, 13:50
Молодечно
26.10.2025, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
87' Ю. Ловец
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молодечно
1
Данила Третяк
ВР
6
Vladislav Belashevich
ЦЗ
69
Roman Khadzhiev
ЦЗ
3
Илья Удодов
ЦЗ
23
Алекс Раджабов
ЛВ
55
Егор Имеряков
ЦП
44
Nikita Shelest
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
77
Andrej Đukić
ЦП
11
Артем Власов
ПВ
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Павел Батюто
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
47
Владислав Васильев
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
89
Вадим Арутюнян
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якушин
Молодечно
43
Oleg Diva
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
22
Александр Воронович
ЛЗ
25
Nikita Lysenko
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
91
Жан-Поль Ассуму Мба
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
20
Артур Сагитов
ЦФ
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
6
Андрей Ишутин
ОП
8
Никита Капленко
ОП
51
Александр Скшинецкий
ОП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
7
Марк Мокин
ЦФ
3-4-2-1
1
Третяк
6
69
3
Удодов
55
Имеряков
29
Самотой
77
44
23
Раджабов
11
Власов
70
Бутько
3-2-4-1
30
Сороко
18
Михаленко
47
Васильев
5
Вегеря
89
Арутюнян
88
Щетинин
11
Ловец
27
Гаевой
9
Сенько
77
Сотников
15
Вашкевич
11
Власов
2
Куткович
2
Куткович
11
Власов
44
91
Ассуму Мба
91
Ассуму Мба
44
9
Сенько
6
Ишутин
6
Ишутин
9
Сенько
8
Капленко
8
Капленко
11
Ловец
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
11
Ловец
27
Гаевой
41
Лутик
41
Лутик
27
Гаевой
Остались в запасе
Молодечно
Арсенал
43
Oleg Diva
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
22
Александр Воронович
ЛЗ
25
Nikita Lysenko
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
19
Марк Тычко
ЦП
20
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Павел Батюто
1
Иван Санько
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
7
Марк Мокин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якушин
Остались в запасе
43
Oleg Diva
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
22
Александр Воронович
ЛЗ
25
Nikita Lysenko
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
19
Марк Тычко
ЦП
20
Артур Сагитов
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
7
Марк Мокин
ЦФ
Главный тренер
Павел Батюто
Главный тренер
Сергей Якушин
Статистика матча Молодечно - Арсенал
1
2
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Арсенала», 26-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно» – «Арсенал»

«Молодечно» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Арсенал Молодечно
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