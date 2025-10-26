26.10.2025, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Молодечно
Молодечно
3-4-2-1
1
Третяк
6
69
3
Удодов
55
Имеряков
29
Самотой
77
44
23
Раджабов
11
Власов
70
Бутько
3-2-4-1
30
Сороко
18
Михаленко
47
Васильев
5
Вегеря
89
Арутюнян
88
Щетинин
11
Ловец
27
Гаевой
9
Сенько
77
Сотников
15
Вашкевич
11
Власов
2
Куткович
2
Куткович
11
Власов
44
91
Ассуму Мба
91
Ассуму Мба
44
9
Сенько
6
Ишутин
6
Ишутин
9
Сенько
8
Капленко
8
Капленко
11
Ловец
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
11
Ловец
27
Гаевой
41
Лутик
41
Лутик
27
Гаевой
Остались в запасе
Молодечно
Арсенал
43
Oleg Diva
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
22
Александр Воронович
ЛЗ
25
Nikita Lysenko
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
19
Марк Тычко
ЦП
20
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Павел Батюто
1
Иван Санько
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
7
Марк Мокин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якушин
Остались в запасе
43
Oleg Diva
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
22
Александр Воронович
ЛЗ
25
Nikita Lysenko
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
19
Марк Тычко
ЦП
20
Артур Сагитов
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
7
Марк Мокин
ЦФ
Главный тренер
Павел Батюто
Главный тренер
Сергей Якушин
Статистика матча Молодечно - Арсенал
1
2
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Арсенала», 26-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»