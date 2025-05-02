Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Нафтана», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно» – «Нафтан»