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  • «Молодечно» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2025

«Молодечно» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2025

2 мая 2025, 16:50
Молодечно
02.05.2025, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Нафтан
55' Е. Протасов 69' Н. Спандерашвили
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молодечно
12
Павел Охремчук
ВР
17
Артур Кац
ЛЗ
3
Илья Удодов
ЦЗ
44
Артем Дылевский
ЦЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
20
Абдулазиз Лавал
ОП
37
Владислав Кролик
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
7
Павел Цеслюкевич
ПП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
23
Игорь Монич
ЦФ
Главный тренер
Александр Храпковский
Нафтан
1
Артем Денисенко
ВР
23
Мидо Кингу
ЛЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
10
Евген Протасов
ЛВ
31
Руслан Розиев
ПВ
11
Игнат Пранович
ПВ
99
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Молодечно
1
Данила Третяк
ВР
25
Евгений Азерский
ЦФ
43
Денис Садовский
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
77
Арсен Азатов
ЛВ
27
Сергей Усеня
ПЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
11
Артем Власов
ПВ
17
Матвей Дуксо
АП
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
88
Артем Драбатович
ЦЗ
4
Антон Суша
ЦП
19
Владислав Кабышев
АП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
20
Нугзар Спандерашвили
ЦФ
4-1-3-2
12
Охремчук
17
Кац
3
Удодов
44
Дылевский
2
Куткович
20
Лавал
37
Кролик
29
Самотой
7
Цеслюкевич
23
Монич
15
Вашкевич
3-2-1-3-1
1
Денисенко
3
Костомаров
5
Лебедев
23
Кингу
52
Кресс
66
Камара
7
Колядко
11
Пранович
31
Розиев
10
Протасов
99
Грудько
15
Вашкевич
25
Азерский
25
Азерский
15
Вашкевич
37
Кролик
14
Коваль
14
Коваль
37
Кролик
23
Монич
27
Усеня
27
Усеня
23
Монич
20
Лавал
91
Лесняк
91
Лесняк
20
Лавал
7
Цеслюкевич
11
Власов
11
Власов
7
Цеслюкевич
23
Кингу
92
Щадин
92
Щадин
23
Кингу
10
Протасов
88
Драбатович
88
Драбатович
10
Протасов
11
Пранович
4
Суша
4
Суша
11
Пранович
99
Грудько
8
Ермакович
8
Ермакович
99
Грудько
31
Розиев
20
Спандерашвили
20
Спандерашвили
31
Розиев
Остались в запасе
Молодечно
Нафтан
1
Данила Третяк
ВР
43
Денис Садовский
ВР
77
Арсен Азатов
ЛВ
19
Марк Тычко
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
Главный тренер
Александр Храпковский
13
Алексей Харитонович
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
19
Владислав Кабышев
АП
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
1
Данила Третяк
ВР
43
Денис Садовский
ВР
77
Арсен Азатов
ЛВ
19
Марк Тычко
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
Остались в запасе
13
Алексей Харитонович
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
19
Владислав Кабышев
АП
Главный тренер
Александр Храпковский
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Молодечно - Нафтан
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Нафтана», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно» – «Нафтан»

«Молодечно» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Нафтан Молодечно
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