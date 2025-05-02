02.05.2025, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Молодечно
Молодечно
4-1-3-2
12
Охремчук
17
Кац
3
Удодов
44
Дылевский
2
Куткович
20
Лавал
37
Кролик
29
Самотой
7
Цеслюкевич
23
Монич
15
Вашкевич
3-2-1-3-1
1
Денисенко
3
Костомаров
5
Лебедев
23
Кингу
52
Кресс
66
Камара
7
Колядко
11
Пранович
31
Розиев
10
Протасов
99
Грудько
15
Вашкевич
25
Азерский
25
Азерский
15
Вашкевич
37
Кролик
14
Коваль
14
Коваль
37
Кролик
23
Монич
27
Усеня
27
Усеня
23
Монич
20
Лавал
91
Лесняк
91
Лесняк
20
Лавал
7
Цеслюкевич
11
Власов
11
Власов
7
Цеслюкевич
23
Кингу
92
Щадин
92
Щадин
23
Кингу
10
Протасов
88
Драбатович
88
Драбатович
10
Протасов
11
Пранович
4
Суша
4
Суша
11
Пранович
99
Грудько
8
Ермакович
8
Ермакович
99
Грудько
31
Розиев
20
Спандерашвили
20
Спандерашвили
31
Розиев
Остались в запасе
Молодечно
Нафтан
1
Данила Третяк
ВР
43
Денис Садовский
ВР
77
Арсен Азатов
ЛВ
19
Марк Тычко
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
Главный тренер
Александр Храпковский
13
Алексей Харитонович
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
19
Владислав Кабышев
АП
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
1
Данила Третяк
ВР
43
Денис Садовский
ВР
77
Арсен Азатов
ЛВ
19
Марк Тычко
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
Остались в запасе
13
Алексей Харитонович
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
19
Владислав Кабышев
АП
Главный тренер
Александр Храпковский
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Молодечно - Нафтан
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Нафтана», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»