28 сентября на стадионе «Центральный» пройдет матч 23-го тура чемпионата Беларуси, где «Гомель» примет аутсайдера турнира «Молодечно». Хозяева находятся в середине таблицы и продолжают набирать очки, тогда как гости ведут борьбу за выживание и выглядят нестабильно.

«Гомель»

Коллектив занимает 11-е место с 26 очками после 21 тура. «Гомель» демонстрирует уверенную серию без поражений – четыре матча подряд команда набирает очки. В последнем туре клуб одержал важную победу над «Неманом» (3:1), показав сильный атакующий футбол. За последние пять встреч «Гомель» отличился 8 раз и пропустил 6 голов, что указывает на смещeнный баланс в сторону атаки. Евгений Барсуков остаeтся главным снайпером коллектива с пятью мячами. Важным фактором является стабильная результативность: команда забивает на протяжении семи игр подряд.

«Молодечно»

Гости идут на 16-й строчке с 10 очками после 22 туров и имеют серьeзные проблемы с обороной. Разгром от «Нафтана» (0:5) в прошлом туре подчеркнул уязвимость команды, которая в последних пяти встречах пропустила 11 голов. При этом в атаке «Молодечно» выглядит ограниченно – 5 забитых мячей за тот же отрезок. Несмотря на отдельные победы над «Неманом» (3:2) и «Витебском» (1:0), в целом коллектив часто проваливается в ключевых эпизодах. Ключевой проблемой остаeтся низкая надeжность обороны: в среднем команда пропускает более двух мячей за игру.

Факты о командах

«Гомель»

Забил в 7 последних матчах подряд

В последних 5 играх: 1.60 гола забито и 1.20 пропущено в среднем

Не проигрывает в 4 турах чемпионата подряд

Победа над «Неманом» (3:1) в последнем туре

«Молодечно»

Пропускает в 4 матчах подряд

В последних 5 играх: 1.00 гола забито и 2.20 пропущено в среднем

10 очков после 22 туров, последнее место в таблице

Разгромное поражение от «Нафтана» (0:5) в прошлом туре

Прогноз на матч «Гомель» – «Молодечно»

«Гомель» подходит к встрече в роли фаворита. Команда набрала форму, уверенно действует в атаке и регулярно забивает. «Молодечно», напротив, испытывает серьeзные трудности в обороне и регулярно допускает крупные поражения. Хозяева должны воспользоваться уязвимостью соперника и продлить свою результативную серию. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев при голах с обеих сторон, учитывая, что гости иногда находят свои моменты.

Рекомендованные ставки