28 сентября на стадионе «Центральный» пройдет матч 23-го тура чемпионата Беларуси, где «Гомель» примет аутсайдера турнира «Молодечно». Хозяева находятся в середине таблицы и продолжают набирать очки, тогда как гости ведут борьбу за выживание и выглядят нестабильно.
«Гомель»
Коллектив занимает 11-е место с 26 очками после 21 тура. «Гомель» демонстрирует уверенную серию без поражений – четыре матча подряд команда набирает очки. В последнем туре клуб одержал важную победу над «Неманом» (3:1), показав сильный атакующий футбол. За последние пять встреч «Гомель» отличился 8 раз и пропустил 6 голов, что указывает на смещeнный баланс в сторону атаки. Евгений Барсуков остаeтся главным снайпером коллектива с пятью мячами. Важным фактором является стабильная результативность: команда забивает на протяжении семи игр подряд.
«Молодечно»
Гости идут на 16-й строчке с 10 очками после 22 туров и имеют серьeзные проблемы с обороной. Разгром от «Нафтана» (0:5) в прошлом туре подчеркнул уязвимость команды, которая в последних пяти встречах пропустила 11 голов. При этом в атаке «Молодечно» выглядит ограниченно – 5 забитых мячей за тот же отрезок. Несмотря на отдельные победы над «Неманом» (3:2) и «Витебском» (1:0), в целом коллектив часто проваливается в ключевых эпизодах. Ключевой проблемой остаeтся низкая надeжность обороны: в среднем команда пропускает более двух мячей за игру.
Факты о командах
«Гомель»
- Забил в 7 последних матчах подряд
- В последних 5 играх: 1.60 гола забито и 1.20 пропущено в среднем
- Не проигрывает в 4 турах чемпионата подряд
- Победа над «Неманом» (3:1) в последнем туре
«Молодечно»
- Пропускает в 4 матчах подряд
- В последних 5 играх: 1.00 гола забито и 2.20 пропущено в среднем
- 10 очков после 22 туров, последнее место в таблице
- Разгромное поражение от «Нафтана» (0:5) в прошлом туре
Прогноз на матч «Гомель» – «Молодечно»
«Гомель» подходит к встрече в роли фаворита. Команда набрала форму, уверенно действует в атаке и регулярно забивает. «Молодечно», напротив, испытывает серьeзные трудности в обороне и регулярно допускает крупные поражения. Хозяева должны воспользоваться уязвимостью соперника и продлить свою результативную серию. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев при голах с обеих сторон, учитывая, что гости иногда находят свои моменты.
Рекомендованные ставки
- Победа «Гомеля» – коэффициент 1.72
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95