«Гомель» – «Молодечно»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2025 с коэффициентом 1.72

27 сентября 2025 11:48
Гомель - Молодечно
28 сент. 2025, воскресенье 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 23 тур
1.72
Победа «Гомеля»
28 сентября на стадионе «Центральный» пройдет матч 23-го тура чемпионата Беларуси, где «Гомель» примет аутсайдера турнира «Молодечно». Хозяева находятся в середине таблицы и продолжают набирать очки, тогда как гости ведут борьбу за выживание и выглядят нестабильно.

«Гомель»

Коллектив занимает 11-е место с 26 очками после 21 тура. «Гомель» демонстрирует уверенную серию без поражений – четыре матча подряд команда набирает очки. В последнем туре клуб одержал важную победу над «Неманом» (3:1), показав сильный атакующий футбол. За последние пять встреч «Гомель» отличился 8 раз и пропустил 6 голов, что указывает на смещeнный баланс в сторону атаки. Евгений Барсуков остаeтся главным снайпером коллектива с пятью мячами. Важным фактором является стабильная результативность: команда забивает на протяжении семи игр подряд.

«Молодечно»

Гости идут на 16-й строчке с 10 очками после 22 туров и имеют серьeзные проблемы с обороной. Разгром от «Нафтана» (0:5) в прошлом туре подчеркнул уязвимость команды, которая в последних пяти встречах пропустила 11 голов. При этом в атаке «Молодечно» выглядит ограниченно – 5 забитых мячей за тот же отрезок. Несмотря на отдельные победы над «Неманом» (3:2) и «Витебском» (1:0), в целом коллектив часто проваливается в ключевых эпизодах. Ключевой проблемой остаeтся низкая надeжность обороны: в среднем команда пропускает более двух мячей за игру.

Факты о командах

«Гомель»

  • Забил в 7 последних матчах подряд
  • В последних 5 играх: 1.60 гола забито и 1.20 пропущено в среднем
  • Не проигрывает в 4 турах чемпионата подряд
  • Победа над «Неманом» (3:1) в последнем туре

«Молодечно»

  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 1.00 гола забито и 2.20 пропущено в среднем
  • 10 очков после 22 туров, последнее место в таблице
  • Разгромное поражение от «Нафтана» (0:5) в прошлом туре

Прогноз на матч «Гомель» – «Молодечно»

«Гомель» подходит к встрече в роли фаворита. Команда набрала форму, уверенно действует в атаке и регулярно забивает. «Молодечно», напротив, испытывает серьeзные трудности в обороне и регулярно допускает крупные поражения. Хозяева должны воспользоваться уязвимостью соперника и продлить свою результативную серию. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев при голах с обеих сторон, учитывая, что гости иногда находят свои моменты.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Гомеля» – коэффициент 1.72
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.72
Победа «Гомеля»
Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Молодечно Гомель
