Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Быстров раскрыл игрока «Зенита», который сломал ему нос: «Чтобы не расслаблялся»

Быстров раскрыл игрока «Зенита», который сломал ему нос: «Чтобы не расслаблялся»

Сегодня, 17:47
1

Бывший зенитовец и спартаковец Владимир Быстров вспомнил, как ему сломали нос на «Петровском».

«Когда становление «Зенита» было при Адвокате и тренер ещe не разобрался, на кого можно положиться, на кого нет, тогда он Анюкова, Аршавина и Денисова отстранил. После того, как мы их обыграли, я Адвокату показал Анюкова на футболке. Спровоцировал его, он подбежал, что-то напихал. А потом он сказал Ким Дон Джину, чтобы он меня нахлобучил.

Тогда он просто сломал мне нос на «Петровском», чтобы я не расслаблялся», – рассказал Быстров на ютуб-канале «О, Родной футбол!».

  • Быстров – воспитанник «Зенита».
  • В «Спартаке» игрок был в 2005-2009 годах.
  • Затем он вернулся в «Зенит».

Еще по теме:
Быстров оценил антикарпинские комментарии Лунева 3
Быстров охарактеризовал Карпина-тренера одним прилагательным 7
Быстров прокомментировал потенциальный уход Барко из «Спартака» 6
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Южная Корея. Кей-лига Зенит Спартак Быстров Владимир Ким Дон Джин
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1752766152
помню, адвоката подписали во время ЧМ, где он был тренером кореи. ну и чтобы ему не скучно было, выписали в зенит трёх корейцев. и как видим - одного точно не зря. жаль, что остальные два не добавили быстрову.
Ответить
Главные новости
СпецпроектВспомните команды РПЛ по расстановке!
12
Список дисквалифицированных на матчи 1-го тура РПЛ
19:17
Назначения судей на 1-й тур РПЛ
17:52
5
Экс-тренер «Локо» может повезти Узбекистан на ЧМ-2026
17:15
ВидеоСафонов проснулся в 5 утра и сходил в «Кофеманию»
17:06
19
Станкович определил идеальный клуб для Умярова
16:46
4
«ПСЖ» вступил в переговоры по Сперцяну
16:35
16
«Рома» следит за Умяровым
16:00
12
ФотоЛесовой сменил «Динамо» на другой клуб РПЛ
15:41
1
Мухин может сменить ЦСКА на итальянский клуб
15:27
5
Все новости
Все новости
Кисляк – о развитии карьеры: «После смерти мамы понял: надо идти до конца»
19:29
Ислам Махачев поставил «Динамо Мх» задачу на сезон
18:55
Глава «Локомотива» оценил совмещение Карпина: «Не совсем правильно»
18:35
Станкович описал, каким должен быть «Спартак»
18:10
1
Быстров раскрыл игрока «Зенита», который сломал ему нос: «Чтобы не расслаблялся»
17:47
1
РФС назвал лучшего арбитра прошлого сезона
17:26
Агент Батракова рассказал, как выглядит интерес к игроку из Европы
16:56
Станкович определил идеальный клуб для Умярова
16:46
4
Станкович ответил, на что он готов пойти в случае чемпионства «Спартака»
16:25
2
«Рома» следит за Умяровым
16:00
12
Гончаренко не согласен с отставкой из «Пари НН»
15:51
2
ФотоЛесовой сменил «Динамо» на другой клуб РПЛ
15:41
1
Станкович – о продлении контракта со «Спартаком»: «Я проявил инициативу»
15:33
1
Григорян: «Краснодар» – уже не «Краснодар»
15:06
8
Мухин из ЦСКА остался без агента
14:50
2
«Спартак» выставил двух игроков основы на трансфер
14:40
24
Комментаторы на «Спартак» – «Динамо Мх» и другие матчи 1-го тура РПЛ
14:29
3
Во Франции прокомментировали интерес к Баринову
14:09
Семшов: «Праздник 100-летия «Зенита» только начинается»
13:49
23
ФотоБериша покинул «Ахмат» после 8 лет в клубе
13:22
5
Гончаренко прокомментировал неудачный отрезок в карьере: «Говно всегда помнят»
13:15
2
Червиченко назвал двух людей, которые «погубят» «Спартак»
13:05
11
Гайч может сменить ЦСКА на другой клуб РПЛ
12:57
1
Нагорных определил, является ли «Локомотив» топ-клубом
12:51
В «Локо» высказались о предложении ЦСКА по Пиняеву
12:47
Невозвращенец Саравия вышел на связь с «Ростовом» и объяснил, почему не вернулся в клуб
12:21
3
Гончаренко – о стыковых матчах «Пари НН» – «Сочи»: «Для чего?»
12:10
1
В «Спартаке» рассказали об интересе к Маркиньосу со стороны других клубов
11:33
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 