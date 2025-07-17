Быстров раскрыл игрока «Зенита», который сломал ему нос: «Чтобы не расслаблялся»

Бывший зенитовец и спартаковец Владимир Быстров вспомнил, как ему сломали нос на «Петровском».
«Когда становление «Зенита» было при Адвокате и тренер ещe не разобрался, на кого можно положиться, на кого нет, тогда он Анюкова, Аршавина и Денисова отстранил. После того, как мы их обыграли, я Адвокату показал Анюкова на футболке. Спровоцировал его, он подбежал, что-то напихал. А потом он сказал Ким Дон Джину, чтобы он меня нахлобучил.
Тогда он просто сломал мне нос на «Петровском», чтобы я не расслаблялся», – рассказал Быстров на ютуб-канале «О, Родной футбол!».
- Быстров – воспитанник «Зенита».
- В «Спартаке» игрок был в 2005-2009 годах.
- Затем он вернулся в «Зенит».
Источник: «Чемпионат»