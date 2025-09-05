В сборной Иордании назвали лучшего игрока России

Защитник сборной Иордании Язан Аль-Араб поделился впечатлением от матча со сборной России.

Накануне Россия и Иордания сыграли 0:0.

Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.

Иордания сыграет на ЧМ-2026.

«Сборная России играла очень хорошо, у них в составе отличные игроки, которые качественно работали. Так что нам было нелегко.

Кто больше всех запомнился из России? У вас много хороших игроков, но для меня лучшим на поле был капитан – Глушенков. Он отлично работал между линиями. А во втором тайме на замену у России вышли очень активные футболисты [Батраков и Глебов]. Они создавали хорошие моменты у наших ворот», – сказал Аль-Араб.