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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Хераклес
ПСВ - Хераклес: обзор матча 04 апреля 2021
ПСВ
04.04.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 28 тур
3 : 0
Завершен
Хераклес
9'
Д. Мален
21'
Д. Дюмфрис
90+2'
М. Ихаттарен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Хераклес
ГОЛ! 3:0!
М. Ихаттарен
Пас отдал
М. Гетце
90'
+2
Замена
И. Сангаре
️️️️
О. Боскальи
83'
79'
Желтая карточка
Р. Преппер
76'
Замена
С. Бакиш
️️️️
Р. Влут
76'
Замена
K. Jakobsen
️️️️
Д. Куальята
Замена
М. Ихаттарен
️️️️
Д. Мален
75'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Э. Захави
75'
71'
Желтая карточка
Д. Куальята
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
К. Гакпо
66'
65'
Замена
T. Bijleveld
️️️️
Л. де ла Торре
65'
Замена
E. Sierra
️️️️
О. Киомурцоглу
Желтая карточка
Э. Захави
59'
ГОЛ! 2:0!
Д. Дюмфрис
Пас отдал
О. Боскальи
21'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мален
Пас отдал
О. Боскальи
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
27
Марио Гетце
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Teun Bijleveld
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
4-1-1-2-2
38
Мвого
30
Макс
24
Виргевер
21
Боскальи
4
Тезе
13
Росарио
24
Дюмфрис
18
Гакпо
27
Гетце
7
Захави
14
Мален
3-2-2-2
28
Бласвих
5
Кнустер
15
5
Ренте
27
Фадиджа
12
Куальята
17
де ла Торре
14
Киомурцоглу
37
Бургзорг
20
Влут
7
Захави
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Захави
21
Боскальи
6
Сангаре
6
Сангаре
21
Боскальи
14
Мален
52
Ихаттарен
52
Ихаттарен
14
Мален
18
Гакпо
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
18
Гакпо
14
Киомурцоглу
16
16
14
Киомурцоглу
12
Куальята
7
7
12
Куальята
17
де ла Торре
5
5
17
де ла Торре
20
Влут
12
Бакиш
12
Бакиш
20
Влут
Остались в запасе
ПСВ
Хераклес
1
Винсент Мюллер
ВР
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
2
Tim Breukers
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
1
Винсент Мюллер
ВР
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Остались в запасе
2
Tim Breukers
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча ПСВ - Хераклес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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