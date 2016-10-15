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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Хераклес
ПСВ - Хераклес: обзор матча 15 октября 2016
ПСВ
15.10.2016, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 9 тур
1 : 1
Завершен
Хераклес
41'
Г. Перейро
40'
С. Арментерос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Хераклес
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
С. Бергвейн
84'
79'
Замена
П. ван Ойен
️️️️
Я. Навратил
Замена
А. Зинченко
️️️️
С. Де Йонг
71'
59'
Желтая карточка
М. те Верик
ГОЛ! 1:1!
Г. Перейро
41'
40'
ГОЛ! 0:1!
С. Арментерос
Желтая карточка
Л. де Йонг
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Хераклес
16
Брам Кастро
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
2
Тим Брёкерс
ЦП
15
Ярослав Навратил
ЦФ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Хераклес
25
Рензе Фиж
ВР
30
Майкл Броувер
ВР
12
Вут Дрост
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
20
Петер ван Ойен
ЦП
4-4-2
41
Зут
15
Виллемс
5
Швааб
15
Морено
30
Бренет
6
Де Йонг
23
Рамселар
26
Перейро
24
Проппер
26
де Йонг
34
Бергвейн
3-2-2
16
Кастро
6
Пелюпесси
4
Хогма
23
те Верик
10
Брунс
2
Брёкерс
55
Арментерос
15
Навратил
6
Де Йонг
47
Зинченко
47
Зинченко
6
Де Йонг
34
Бергвейн
7
Нарсинг
7
Нарсинг
34
Бергвейн
15
Навратил
20
ван Ойен
20
ван Ойен
15
Навратил
Остались в запасе
ПСВ
Хераклес
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
25
Рензе Фиж
ВР
11
Браим Дарри
ЛВ
30
Майкл Броувер
ВР
12
Вут Дрост
ЦЗ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Остались в запасе
25
Рензе Фиж
ВР
11
Браим Дарри
ЛВ
30
Майкл Броувер
ВР
12
Вут Дрост
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча ПСВ - Хераклес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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