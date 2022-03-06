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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Хераклес
ПСВ - Хераклес: обзор матча 06 марта 2022
ПСВ
06.03.2022, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 25 тур
3 : 1
Завершен
Хераклес
20'
Д. Верман
55'
Э. Захави
71'
К. Гакпо
69'
S. Armenteros
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Хераклес
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
Д. Верман
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Макс
86'
84'
Замена
K. Jakobsen
️️️️
Н. Лаурсен
84'
Замена
E. Sierra
️️️️
А. Уахим
Замена
А. Обиспо
️️️️
М. Жуниор
83'
Замена
Р. Доан
️️️️
М. Гетце
83'
75'
Желтая карточка
А. Уахим
ГОЛ! 3:1!
К. Гакпо
Пас отдал
М. Гетце
71'
69'
ГОЛ! 2:1!
S. Armenteros
Пас отдал
Э. Ханссон
64'
Замена
Э. Ханссон
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
63'
Замена
S. Armenteros
️️️️
С. Бакиш
Замена
К. Гакпо
️️️️
Н. Мадуэке
59'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Э. Захави
59'
ГОЛ! 2:0!
Э. Захави
55'
ГОЛ! 1:0!
Д. Верман
Пас отдал
Н. Мадуэке
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
8
Анас Уахим
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
77
Брума
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Хераклес
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
28
Robin Jalving
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
9
Samuel Armenteros
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Дроммел
30
Макс
4
Тезе
21
Боскальи
17
Жуниор
6
Сангаре
25
Верман
35
Гутьеррес
27
Гетце
20
Мадуэке
7
Захави
4-1-1-4
1
27
Фадиджа
4
Хогма
5
Кнустер
12
Куальята
17
де ла Торре
11
Лаурсен
4
Сонненберг
12
Бакиш
7
8
Уахим
20
Мадуэке
18
Гакпо
18
Гакпо
20
Мадуэке
17
Жуниор
4
Обиспо
4
Обиспо
17
Жуниор
25
Верман
11
Бакайоко
11
Бакайоко
25
Верман
27
Гетце
20
Доан
20
Доан
27
Гетце
7
Захави
95
Винисиус
95
Винисиус
7
Захави
8
Уахим
16
16
8
Уахим
12
Бакиш
9
9
12
Бакиш
7
7
Ханссон
7
Ханссон
7
11
Лаурсен
7
7
11
Лаурсен
Остались в запасе
ПСВ
Хераклес
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
8
Марко ван Гинкел
ЦП
77
Брума
ЛВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
28
Robin Jalving
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
8
Марко ван Гинкел
ЦП
77
Брума
ЛВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Остались в запасе
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
28
Robin Jalving
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча ПСВ - Хераклес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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