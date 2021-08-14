Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - ПСВ
Хераклес - ПСВ: обзор матча 14 августа 2021
Хераклес
14.08.2021, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 1 тур
0 : 2
Завершен
ПСВ
39'
Брума
64'
Н. Мадуэке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - ПСВ
85'
Замена
Н. Виргевер
️️️️
А. Обиспо
85'
Замена
Р. Томас
️️️️
Брума
76'
Желтая карточка
А. Рамальо
Желтая карточка
Д. Куальята
66'
65'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Н. Мадуэке
64'
ГОЛ! 0:2!
Н. Мадуэке
Пас отдал
Д. Тезе
59'
Замена
Э. Захави
️️️️
Й. Вертессен
Замена
М. Ибрагимоглу
️️️️
Л. де ла Торре
57'
Замена
M. Amissi
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
57'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
С. Бакиш
57'
46'
Замена
М. Гетце
️️️️
М. Жуниор
Замена
K. Jakobsen
️️️️
Н. Лаурсен
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
Брума
Пас отдал
Д. Проппер
30'
Желтая карточка
М. Жуниор
Желтая карточка
Н. Фадиджа
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
27
Ноа Фадиджа
ЦФ
12
Джакомо Куальята
ЦФ
17
Лука де ла Торре
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
77
Брума
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
24
Дэйви Проппер
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Хераклес
34
Alessandro Damen
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
2
Навайо Бакборд
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
30
Райан Томас
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Эран Захави
ЦФ
11
Фоде Фофана
ЦФ
2-1-1-5
1
5
Кнустер
15
14
Киомурцоглу
11
Лаурсен
17
де ла Торре
7
12
Бакиш
20
Влут
12
Куальята
3-3-1-2-1
38
Мвого
4
Тезе
5
Рамальо
4
Обиспо
2
Мвене
6
Сангаре
17
Жуниор
24
Проппер
20
Мадуэке
77
Брума
35
Вертессен
17
де ла Торре
77
Ибрагимоглу
77
Ибрагимоглу
17
де ла Торре
11
Лаурсен
7
7
11
Лаурсен
12
Бакиш
37
Бургзорг
37
Бургзорг
12
Бакиш
7
10
10
7
20
Мадуэке
18
Гакпо
18
Гакпо
20
Мадуэке
4
Обиспо
24
Виргевер
24
Виргевер
4
Обиспо
77
Брума
30
Томас
30
Томас
77
Брума
17
Жуниор
27
Гетце
27
Гетце
17
Жуниор
35
Вертессен
7
Захави
7
Захави
35
Вертессен
Остались в запасе
Хераклес
ПСВ
34
Alessandro Damen
ВР
2
Навайо Бакборд
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
11
Фоде Фофана
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
34
Alessandro Damen
ВР
2
Навайо Бакборд
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
11
Фоде Фофана
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Хераклес - ПСВ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
Новости команд
Все
Хераклес
ПСВ
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
01:30
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
00:53
1
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
00:41
1
Моуринью двумя неординарными заменами вписал себя в историю «Реала»
00:32
1
Перишич забил «Реалу» и установил сразу два рекорда Лиги чемпионов
Вчера, 23:57
1
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.95
5 марта
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
21 февраля
«Хераклес» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.73
31 января
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
01:30
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
00:53
1
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
00:41
1
Моуринью двумя неординарными заменами вписал себя в историю «Реала»
00:32
1
Перишич забил «Реалу» и установил сразу два рекорда Лиги чемпионов
Вчера, 23:57
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+