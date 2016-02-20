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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Хераклес
ПСВ - Хераклес: обзор матча 20 февраля 2016
ПСВ
20.02.2016, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 24 тур
2 : 0
Завершен
Хераклес
3'
Д. Проппер
45'
Г. Перейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Хераклес
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Ю. Локадия
88'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
Г. Перейро
71'
ГОЛ! 2:0!
Г. Перейро
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Проппер
3'
Начало матча
Статистика матча ПСВ - Хераклес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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ПСВ
Хераклес
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
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