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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - ПСВ
Хераклес - ПСВ: обзор матча 04 ноября 2023
Хераклес
04.11.2023, суббота, 18:30
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
0 : 6
Завершен
ПСВ
22'
Л. де Йонг (П)
44'
Й. Схаутен
65'
М. Тилльман
69'
А. Рамальо
84'
Г. Тил
90'
Р. Пепи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - ПСВ
90'
ГОЛ! 0:6!
Р. Пепи
Пас отдал
Г. Тил
84'
ГОЛ! 0:5!
Г. Тил
Пас отдал
И. Лосано
78'
Замена
Ш. Самбо
️️️️
О. Боскальи
78'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Й. Бакайоко
Замена
Й. Виллемс
️️️️
Т. Брунс
76'
69'
ГОЛ! 0:4!
А. Рамальо
Пас отдал
Р. Пепи
Замена
М. Санко
️️️️
Э. Ханссон
68'
65'
ГОЛ! 0:3!
М. Тилльман
Пас отдал
Д. Верман
60'
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
С. Дест
60'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
54'
Замена
М. Тилльман
️️️️
И. Сайбари
46'
Замена
И. Сайбари
️️️️
Й. Схаутен
Замена
С. Схеперман
️️️️
M. Vejinović
46'
Замена
Я. Викхофф
️️️️
Н. Бакборд
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
Й. Схаутен
Пас отдал
Д. Тезе
Желтая карточка
Н. Бакборд
26'
Замена
С. Кестич
️️️️
М. Энгельс
23'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. де Йонг
Красная карточка
Д. Хогма
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
4
Джастин Хогма
(К)
ЦЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
8
Анас Уахим
АП
2
Навайо Бакборд
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
10
Томас Брунс
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
32
Сэм Схеперман
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
31
Antonio Satriano
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
10
Малик Тилльман
АП
2
Джейсон ван Дуйвен
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
2-1-2-5
1
4
Хогма
4
Сонненберг
6
Де Керсмакер
7
Ханссон
8
Уахим
8
Энгельс
12
Роскен
10
Брунс
18
2
Бакборд
4-2-3-1
44
Бенитес
8
Дест
5
Рамальо
4
Тезе
21
Боскальи
22
Схаутен
25
Верман
11
Лосано
20
Тил
11
Бакайоко
26
де Йонг
10
Брунс
15
Виллемс
15
Виллемс
10
Брунс
8
Энгельс
6
Кестич
6
Кестич
8
Энгельс
18
32
Схеперман
32
Схеперман
18
7
Ханссон
30
Санко
30
Санко
7
Ханссон
2
Бакборд
3
Викхофф
3
Викхофф
2
Бакборд
8
Дест
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
8
Дест
21
Боскальи
20
Самбо
20
Самбо
21
Боскальи
22
Схаутен
34
Сайбари
34
Сайбари
22
Схаутен
Сайбари
10
Тилльман
10
Тилльман
Сайбари
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
11
Бакайоко
11
Вертессен
11
Вертессен
11
Бакайоко
Остались в запасе
Хераклес
ПСВ
1
Фабиан де Кейзер
ВР
35
Stijn Bultman
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
31
Antonio Satriano
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
2
Джейсон ван Дуйвен
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
35
Stijn Bultman
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
31
Antonio Satriano
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
2
Джейсон ван Дуйвен
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Хераклес - ПСВ
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Главный судья:
Joey Kooij, Netherlands
Стадион:
Erve Asito, Almelo
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