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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - ПСВ
Хераклес - ПСВ: обзор матча 18 августа 2024
Хераклес
18.08.2024, воскресенье, 13:15
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
1 : 3
Завершен
ПСВ
5'
Б. Де Керсмакер (П)
52'
И. Месик (АГ)
59'
Й. Бакайоко
90'
К. Дриух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - ПСВ
90'
ГОЛ! 1:3!
К. Дриух
Пас отдал
Г. Тил
Желтая карточка
Л. Милани
86'
Замена
Д. Бруйин
️️️️
Д. ван Кам
85'
Замена
G. Sambo
️️️️
М. Бенита
85'
73'
Замена
К. Дриух
️️️️
Н. Ланг
73'
Замена
Д. Тезе
️️️️
Р. Ледесма
69'
Замена
И. Лосано
️️️️
Й. Бакайоко
Замена
Я. Викхофф
️️️️
J. Talvitie
66'
Замена
С. Схеперман
️️️️
Ш. 'т Занд
66'
66'
Замена
М. Дамс
️️️️
Ф. Оппегард
Замена
Л. Милани
️️️️
Р. Роскен
60'
59'
ГОЛ! 1:2!
Й. Бакайоко
Пас отдал
Л. де Йонг
52'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
И. Месик
46'
Замена
Г. Тил
️️️️
М. Тилльман
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Де Керсмакер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
22
Шило 'т Занд
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
12
Рубен Роскен
ЦФ
7
Juho Talvitie
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Хераклес
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
27
Jop Tijink
ЦЗ
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
28
Giandro Sambo
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
10
Томас Брунс
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
38
Tiago Codinha
ЦП
31
Antonio Satriano
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
32
Маттео Дамс
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
20
Гус Тил
АП
21
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-1-1-4
1
де Кейзер
22
'т Занд
18
Месик
4
Мирани
2
Бенита
8
ван Кам
6
Де Керсмакер
12
Роскен
8
Энгельс
35
7
3-3-3-1
44
Бенитес
6
Фламинго
21
Боскальи
22
Оппегард
22
Схаутен
25
Верман
70
Ланг
11
Бакайоко
10
Тилльман
37
Ледесма
26
де Йонг
12
Роскен
22
Милани
22
Милани
12
Роскен
2
Бенита
28
28
2
Бенита
7
3
Викхофф
3
Викхофф
7
8
ван Кам
5
Бруйин
5
Бруйин
8
ван Кам
22
'т Занд
32
Схеперман
32
Схеперман
22
'т Занд
22
Оппегард
32
Дамс
32
Дамс
22
Оппегард
37
Ледесма
4
Тезе
4
Тезе
37
Ледесма
10
Тилльман
20
Тил
20
Тил
10
Тилльман
70
Ланг
24
Дриух
24
Дриух
70
Ланг
11
Бакайоко
11
Лосано
11
Лосано
11
Бакайоко
Остались в запасе
Хераклес
ПСВ
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
27
Jop Tijink
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
10
Томас Брунс
ЦП
38
Tiago Codinha
ЦП
31
Antonio Satriano
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
18
Тиго Ланд
ЦП
21
Айзек Бабади
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
27
Jop Tijink
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
10
Томас Брунс
ЦП
38
Tiago Codinha
ЦП
31
Antonio Satriano
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
18
Тиго Ланд
ЦП
21
Айзек Бабади
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Хераклес - ПСВ
1
Всего ударов по воротам
6
32
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
12
Нарушения
12
7
Офсайды
4
0
Количество передач
234
696
Сейвы
6
2
Точность передач %
66
88
Удары мимо ворот
0
10
Блокированные удары
3
14
Удары из пределов штрафной
5
21
Удары из-за пределов штрафной
1
11
xG (ожидаемые голы)
1.15
2.2
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
- : -
05.12.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Martin Van den Kerkhof, Netherlands
Стадион:
Erve Asito, Almelo
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