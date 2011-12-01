Меркель: «Когда я выступал за «Дженоа», мной интересовался «Спартак»

Полузащитник «Хераклеса» Александр Меркель рассказал, что мог оказаться в «Спартаке». По словам игрока сборной Казахстана, московский клуб проявлял к нему интерес во время его выступлений за «Дженоа» (в первой половине сезона-2011/12 и с июля 2012-го по январь 2013 года).

– В разное время всплывали новости о том, что вами интересуются российские клубы. Назывались «Спартак», «Зенит», «Томь». Что из этого правда, а что – нет?

– Про «Спартак» я знаю, мне говорили об этом варианте агенты, когда я играл за «Дженоа». Был интерес, но клубы по каким-то причинам не договорились между собой. Почему не получилось, можете даже не спрашивать. Я не знаю.

«Спартак» – большой клуб, регулярно играет в Лиге чемпионов, я был бы не против играть за него. Почему нет? Но так сложилось, что я там не оказался.

– А «Зенит»? «Томь»?

– Про «Зенит» не слышал ничего конкретного, как и про «Томь». Но если до меня не доходило дело, это не значит, что переговоров не было – просто они заканчивались еще на уровне агентов. Мне никто из этих клубов не звонил, я знаю только про «Спартак».