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    Меркель: «Когда я выступал за «Дженоа», мной интересовался «Спартак»

    Полузащитник «Хераклеса» Александр Меркель рассказал, что мог оказаться в «Спартаке». По словам игрока сборной Казахстана, московский клуб проявлял к нему интерес во время его выступлений за «Дженоа» (в первой половине сезона-2011/12 и с июля 2012-го по январь 2013 года).

    – В разное время всплывали новости о том, что вами интересуются российские клубы. Назывались «Спартак», «Зенит», «Томь». Что из этого правда, а что – нет?

    – Про «Спартак» я знаю, мне говорили об этом варианте агенты, когда я играл за «Дженоа». Был интерес, но клубы по каким-то причинам не договорились между собой. Почему не получилось, можете даже не спрашивать. Я не знаю.

    «Спартак» – большой клуб, регулярно играет в Лиге чемпионов, я был бы не против играть за него. Почему нет? Но так сложилось, что я там не оказался.

    – А «Зенит»? «Томь»?

    – Про «Зенит» не слышал ничего конкретного, как и про «Томь». Но если до меня не доходило дело, это не значит, что переговоров не было – просто они заканчивались еще на уровне агентов. Мне никто из этих клубов не звонил, я знаю только про «Спартак».

    • Меркель перешел в «Хераклес» из «Адмиры» в июле 2018 года.
    • В этом сезоне 27-летний футболист провел за голландский клуб 27 игр и сделал две голевые передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +63800

      Рубик Докоян 19 минут назад

      " Спартак"-- большой клуб, регулярно играет в Лиге чемпионов, я был бы не против играть за него"... Сочтём эту фразу фигурой речи, ибо знаем сколько раз "Спартак" сыграл в ЛЧ в нулевые годы.

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